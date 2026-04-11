Slovná prestrelka, aká tu dlho nebola: Danko bráni svoje výroky o Macronovi! Francúzom posiela odkaz

BRATISLAVA - BRATISLAVA - Slovensko-francúzske vzťahy rozvírila ostrá výmena názorov. Po kritike prezidenta Emmanuela Macrona zo strany Andreja Danka prišla reakcia francúzskeho veľvyslanectva. Predseda SNS teraz reaguje a hovorí o potrebe vecného dialógu.
Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku reagovalo na výroky predsedu SNS a podpredsedu parlamentu Andreja Danka, podľa ktorých francúzsky prezident Emmanuel Macron „rieši všetko, len nie Európsku úniu“. Ambasáda v príspevku na sociálnej sieti Facebook označila tieto vyjadrenia za „nepodložené a neprijateľné“
„Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku považuje výroky pána Danka za nepodložené a neprijateľné. Od roku 2017 až dodnes, od prejavu na Sorbonne cez Versailleskú agendu, je prezident Francúzskej republiky plne oddaný obrane a posilňovaniu Európskej únie, či už ide o podporu Ukrajiny, energetickú bezpečnosť, jadrovú energetiku, vnútorný trh alebo európsku suverenitu,“ uviedla v reakcii francúzska abmasáda.
„Prezident Macron si zakladá na tom, aby vždy konal v plnej zhode so všetkými našimi európskymi partnermi, medzi ktorými je na prvom mieste Nemecko,“ dodalo veľvyslanectvo v príspevku na Facebooku s tým, že vyjadruje poľutovanie a odsudzuje osobné a karikatúrne útoky, ktoré neprispievajú k serióznej diskusii medzi dvoma krajinami.
Výroky boli podľa Danka interpretované nepresne
Predseda SNS vo svojej reakcii na sociálnej sieti tvrdí, že jeho slová neboli prezentované presne. Zdôraznil, že jeho cieľom nie je vyvolávať napätie, ale viesť vecnú diskusiu o politických témach. Zároveň pripomenul svoju predchádzajúcu skúsenosť z roku 2018, keď bol podľa jeho slov upozornený na otázky dodržiavania ľudských práv na Slovensku. V tejto súvislosti Andrej Danko poukázal aj na situáciu vo Francúzsku počas protestov tzv. „žltých viest“.
Predseda SNS zároveň vyjadril rešpekt voči francúzskemu národu, jeho kultúre a historickému významu v Európe. Zdôraznil, že Francúzsko by malo naďalej zohrávať jednu z kľúčových úloh v rámci Európskej únie, najmä po odchode Spojeného kráľovstva.
Vo vzťahu k prezidentovi Macronovi Andrej Danko uviedol, že jeho postoj zostáva kritický, najmä pokiaľ ide o vyjadrenia smerom k slovenskej opozícii. Zároveň však ocenil nedávne stretnutie prezidenta Francúzska s predsedom vlády Slovenskej republiky.
Andrej Danko tiež vyzval na priamu a otvorenú komunikáciu namiesto výmeny stanovísk prostredníctvom médií a deklaroval pripravenosť osobne sa stretnúť s francúzskym veľvyslancom. V závere zdôraznil, že Slovenská národná strana podporuje konštruktívny dialóg a je presvedčená, že Francúzsko spolu s Nemeckom zohrávajú dôležitú úlohu pri hľadaní riešení smerujúcich k mieru na Ukrajine.