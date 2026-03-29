SNS chce meniť pravidlá hry: Politické prieskumy len podľa nových pravidiel, inak hrozia MASTNÉ POKUTY!

BRATISLAVA - Koaličná SNS chce upraviť podmienky prieskumov verejnej mienky s politickým obsahom. Navrhuje aj stanovenie dohľadu nad dodržiavaním týchto povinností. Skupina poslancov za SNS chce zmeny presadiť cez návrh zákona o prieskumoch verejnej mienky, ktorým by sa menil aj zákon o štátnej štatistike. Zaviesť by sa mohli aj pokuty.
Predkladatelia chcú stanoviť podmienky, za ktorých možno výsledky prieskumov s politickým obsahom získavať, spracúvať a sprístupňovať verejnosti tak, aby boli identifikovateľné základné metodické východiská prieskumu, zodpovedné subjekty a rozsah údajov potrebných na riadne posúdenie vypovedacej hodnoty zverejneného výsledku. „Návrh zákona preto vymedzuje základné pojmy, najmä prieskum verejnej mienky, prieskum s politickým obsahom, zverejnenie, zverejňujúci subjekt, realizátora, objednávateľa a platiteľa prieskumu, ako aj pojmy zavádzajúce zverejnenie a skreslenie,“ uviedli poslanci SNS v dôvodovej správe.
Stanoviť by sa mohli minimálne zákonné štandardy pre prípravu a zber údajov. „Realizátor má zabezpečiť nestranné spracovanie údajov v súlade s metodikou prieskumu a všeobecne uznávanými štatistickými metódam,“ píše sa v návrhu.
Hrozí mastnými pokutami
Objednávateľ a zverejňujúci subjekt by mali byť zodpovední za to, aby nedošlo ku skresleniu výsledku alebo k zamlčaniu povinných údajov. „Pri porušení povinností sa zavádza možnosť uložiť korekčné opatrenie vo forme povinnosti uverejniť opravu alebo objasnenie a zároveň sa ustanovujú správne delikty a pokuty diferencované podľa závažnosti porušenia vrátane vyššej sankcie pri opakovanom závažnom porušení,“ napísali predkladatelia. Výkon dohľadu by sa zveril Štatistickému úradu SR, pri ktorom by sa zriadila kontrolná komisia pre prieskumy verejnej mienky ako poradný orgán.
Pokuty by sa mohli pohybovať v rôznych hraniciach, do 2000 eur, do 20.000 eur alebo pri opakovanom spáchaní deliktu do dvoch rokov až do 100.000 eur. Predkladatelia navrhli, aby bol zákon účinný od 1. januára 2027.