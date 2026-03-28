Prezident je otvorený zmenám v kabinete: Pellegrini čaká na návrh od premiéra Fica

BRATISLAVA - Pokiaľ by predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) predstúpil so zámerom personálnych zmien v kabinete, prezident SR Peter Pellegrini je pripravený o nich diskutovať, zatiaľ však premiér takýto záujem neprejavil. Hlava štátu to potvrdila v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
Hlava štátu si v reakcii na náznaky premiéra o možnosti rekonštrukcie vlády myslí, že rok a pol pred voľbami je ešte dostatočný čas na to, aby takéto zmeny mali zmysel. „Je ešte veľa času do volieb, možno vykonať ešte veľa práce,“ upozornil Pellegrini. Zároveň poukázal na to, že musí prísť k rozhodnutiu premiéra. „Ak bude mať pán premiér pocit, že niektorý z rezortov by potreboval silnejší impulz, že nejaké ministerstvo by malo nabrať väčšiu dynamiku a mal by to urobiť nový minister, má kedykoľvek právo zmenu navrhnúť,“ vyhlásil. Deklaroval, že ak s návrhom personálnych zmien Fico príde, bude o tom s ním diskutovať. „Je treba povedať, že zatiaľ so mnou premiér o rekonštrukcii vlády nehovoril,“ dodal.
archívne video
Prezident zároveň vyzval voličov, aby pri jesenných samosprávnych voľbách volili svojich zástupcov podľa výsledkov ich práce, prípadne si vybrali nových primátorov, starostov. Nechce, aby sa z týchto volieb stala stranícka politika. „Nemyslím si, že by sme komunálne voľby mali silou-mocou tlačiť do toho, že to má byť súboj opozície a koalície,“ zdôraznil a pripomenul, že víťazom týchto volieb bývajú nezávislí kandidáti. Ľudia by si podľa neho mali zvoliť „ozaj dobrých“ zástupcov a nie opozíciu či koalíciu. Nechce, aby politici urobili z komunálnych volieb „prvú skúšku“ pred parlamentnými voľbami.
V relácii sa tiež venoval nevyhnutnosti skvalitniť legislatívny proces a odstrániť z neho nepredvídateľnosť v podobe prijímania množstva zákonov cez skrátené legislatívne konanie či tzv. prílepky k zákonom. „Hovoril som o tom aj s premiérom, viem, že i on vyzval ministrov na vláde, aby v rámci rezortov pristupovali kompetentní na ministerstvách k tvorbe legislatívy s väčšou dôslednosťou a pripravenosťou,“ zvýraznil.
Voľby v Maďarsku môžu zamiešať vzťahy
V krátkosti sa venoval i geopolitickej situácii a euroatlantickým vzťahom. Priznal, že súčasnosť je poznamenaná „eróziou vzťahov“ medzi USA a Európou, aj v súvislosti s dianím a reakciami na konflikt v Iráne a Ukrajine. „Odpoveďou na to musí byť sebavedomejší postoj Európy,“ zdôraznil Pellegrini. Mieni, že Európska únia musí začať formulovať autentickú a sebavedomejšiu politiku, ktorá posilní jej miesto medzi globálnymi hráčmi. „A, samozrejme, to znamená aj snažiť sa zo strany Európy o čo najrýchlejšie diplomatické ukončenie vojny v Európe,“ zdôraznil.
Pellegrini tiež verí, že nadchádzajúce voľby v Maďarsku nezhoršia rokmi budované slovensko-maďarské vzťahy. „Veľmi nerád by som bol, ak by v prípade zmeny vlády v Maďarsku sa táto postavila smerom k SR tak, ako sa postavila predchádzajúca česká vláda, ktorá teatrálne prerušila kontakty a spoločné rokovania,“ uviedol Pellegrini. Prezident je presvedčený, že práve aj v dôsledku súčasnej napätej geopolitickej situácie je dôležité mať dobré susedské vzťahy.