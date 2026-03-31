Orbán otvorene: Ak podľa zákona o Benešových dekrétoch potrestajú Maďara, budeme reagovať

BUDAPEŠŤ - Maďarsko bude „ostro reagovať“ v prípade potrestania svojho občana na základe slovenskej novely trestného zákona týkajúcej sa Benešových dekrétov, vyhlásil v pondelok maďarský premiér Viktor Orbán. Informuje správa agentúry MTI.
„Maďarsko nesúhlasí s princípom kolektívnej viny. V momente, keď bude nejaký Maďar potrestaný podľa tohto zákona, budeme ostro reagovať,“ prisľúbil Orbán s tým, že na podporu etnických Maďarov na Slovensku boli oslovené popredné maďarské právnické firmy. Podľa slovenskej novely trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť koncom decembra, môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia.
Prezident Pellegrini novelu podpísal pred Vianocami
Prezident SR Peter Pellegrini novelu podpísal pred Vianocami. Okrem iného stanovuje trestný čin spochybňovania povojnových Benešových dekrétov. Zverejnená bola 27. decembra a nadobudla okamžitú účinnosť. Od svojho prijatia zákon vyvolal nespokojnosť maďarskej menšiny na Slovensku a vyvolal ostrú kritiku aj zo strany maďarských politických osobností.
Orbán v pondelok tiež obhajoval kontakty maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa s predstaviteľmi Ruska, Spojených štátov, Číny, Turecka a arabských štátov. „Spolupracujeme so všetkými, ktorí sú pre Maďarsko dôležití, nielen s Európanmi,“ dodal.