Parlament rieši zmenu ústavy: Volebné obdobie v samosprávach má byť dlhšie, návrh potrebuje aj podporu opozície

BRATISLAVA - Do parlamentu už prišiel návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov. Predložila ju skupina poslancov Národnej rady (NR) SR za Hlas-SD vrátane predsedu NR SR Richarda Rašiho, spolupredkladateľom je Roman Malatinec (nezaradený). Na zmenu je potrebné novelizovať Ústavu SR, takže na schválenie budú potrebné aj hlasy opozície. Ak sa podarí zmenu schváliť, predĺženie volebného obdobia by malo platiť už od jesenných volieb.
Dĺžka volebného obdobia obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, starostu obce, respektíve primátora mesta, takisto zastupiteľstva vyššieho územného celku (VÚC) a predsedu VÚC sa má zvýšiť z aktuálnych štyroch na päť rokov. Podľa predkladateľov je návrh výsledkom odborných a politických diskusií v prostredí miestnej a regionálnej samosprávy. Zmena má posilniť stabilitu miestnej a regionálnej samosprávy, zvýšiť kontinuitu strategického riadenia a vytvoriť lepšie podmienky pre dlhodobé plánovanie a zodpovedné napĺňanie rozvojových priorít území.
„Súčasná dĺžka volebného obdobia vytvára objektívny nesúlad medzi politickým mandátom volených predstaviteľov a cyklom strategického riadenia územného rozvoja, čo v praxi vedie k diskontinuite rozhodovania, oneskoreniam v realizácii projektov a znižovaniu efektívnosti verejných investícií,“ pripomenuli poslanci v dôvodovej správe. Väčšina kľúčových strategických dokumentov samospráv je podľa nich koncipovaná v päťročnom časovom horizonte. Dodali, že v minulosti sa jednorazovo predĺžilo volebné obdobie vyšším územným celkom (VÚC). Predĺžené volebné obdobie orgánov samosprávy VÚC bolo v rokoch 2017 až 2022. „Predĺžený mandát je možné aj s časovým odstupom hodnotiť pozitívne, pretože preukázateľne sme neboli svedkami žiadnych negatívnych dosahov, vplyvov a externalít,“ skonštatovali predkladatelia. V prípade schválenia by mala nová legislatíva platiť od 15. júna tohto roka. To znamená, že v spojených samosprávnych voľbách, ktoré budú 24. októbra, by mohli voliči vyberať svojich zástupcov na päť rokov.
Poslanci zároveň predložili novelu zákona o obecnom zriadení, ktorou sa mení aj zákon o meste Košice. Chcú tak odstrániť nejednotnosť v legislatíve. V zákone o obecnom zriadení sa vypúšťa zmienka o dĺžke volebného obdobia obecného zastupiteľstva. „Dĺžku volebného obdobia orgánov územnej samosprávy ustanovuje Ústava SR. Nie je preto potrebné ju duplicitne uvádzať v zákone o obecnom zriadení. Súčasne sa v paralelne predkladanom návrhu novely Ústavy SR navrhuje predĺžiť volebné obdobie orgánov územnej samosprávy na päť rokov, v dôsledku čoho by úprava v zákone o obecnom zriadení nebola v súlade s ústavou,“ vysvetlili predkladatelia. V zákone o meste Košice sa vypúšťajú časti ustanovení upravujúce dĺžku volebného obdobia mestského zastupiteľstva a miestneho zastupiteľstva.