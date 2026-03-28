Ani pivo a ani TVRDÉ: Vedecká štúdia odhalila alkohol, ktorý vám ublíži najmenej!

LONDÝN - Víno môže byť nakoniec tou "zdravšou“ voľbou. Štúdia ukázala na druh alkoholu s nižším rizikom úmrtia, než majú tie ostatné. Nie všetky druhy alkoholu sú si rovné – najnovší výskum naznačuje, že víno môže predstavovať nižšie zdravotné riziká ako pivo alebo tvrdý alkohol.

Americká kardiologická akadémia (AHA) vo svojej tlačovej správe z 19. marca predstavila štúdiu analyzujúcu, ako typ alkoholu a úroveň jeho konzumácie ovplyvňujú riziko úmrtia. Na výskum upozornil portál New York Post. Ten sledoval viac ako 340 000 dospelých Britov v rokoch 2006 až 2022 a výsledky budú prezentované na výročnej vedeckej konferencii AHA od 28. do 30. marca.

Najskôr pitie, potom vypĺňanie dotazníkov

Údaje pochádzali z britskej biobanky, pričom účastníci vyplňovali dotazníky o svojich návykoch. Dospelí boli rozdelení do štyroch skupín podľa úrovne konzumácie alkoholu, pričom štúdia bola observačná – ukazuje teda súvislosti, ale nedokazuje príčinu a následok.

Konzumácia alkoholu sa merala štandardnými ekvivalentmi: 350 ml piva, 140 ml vína a 45 ml liehovín obsahujú približne rovnaké množstvo alkoholu – 14 gramov.

Výsledky ukazujú na jeden z populárnych nápojov

Výsledky naznačujú, že ľudia, ktorí pijú víno s mierou, majú o 21 percent nižšie riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia v porovnaní s abstinentmi alebo príležitostnými popíjačmi.

Naopak, aj nízky príjem piva, cideru alebo liehovín bol spojený s 9 percentným vyšším rizikom úmrtia na tieto ochorenia. Vysoká konzumácia alkoholu zvyšovala celkové zdravotné riziká: pravdepodobnosť úmrtia z akejkoľvek príčiny bola o 24 percent vyššia, riziko úmrtia na rakovinu o 36 percent a na kardiovaskulárne ochorenia o 14 percent.

"Rozdiely v riziku podľa druhu alkoholu sa objavili pri nízkej a strednej konzumácii, kde pitie liehovín, piva alebo cideru bolo spojené s vyšším rizikom úmrtia, zatiaľ čo rovnaká úroveň konzumácie vína bola spojená s nižším rizikom," uviedol Zhangling Chen, profesor na Centrálnej južnej univerzite v Číne a hlavný autor štúdie.

Chen dodal, že tieto zistenia môžu pomôcť spresniť odporúčania týkajúce sa alkoholu a upozorniť, že riziká závisia nielen od množstva, ale aj od typu nápoja.

Ozvali sa aj kritici štúdie

Odborníci však upozorňujú na obmedzenia. Julian Braithwaite, prezident londýnskej Medzinárodnej aliancie pre zodpovedné pitie, ktorá sa na štúdii nezúčastnila, zdôraznil, že údaje neboli publikované v recenzovanom časopise. "Tieto zistenia sú informatívne, ale nie presvedčivé. Riziko závisí od množstva alkoholu aj od širšieho životného štýlu," povedal Braithwaite.

Lekári čoraz častejšie varujú pred akýmkoľvek množstvom alkoholu. Dr. Brett Osborn, neurochirurg z Floridy, označil alkohol za toxín. "Vieme to už celé veky – nie je to nič nové," uviedol minulý rok pre Fox News Digital.

