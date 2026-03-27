Silný vietor už prišiel na Slovensko: Hasiči varujú, nevychádzajte z domu a vyhnite sa prírode

BRATISLAVA - Hasiči upozorňujú, že nebezpečne silný vietor, ktorý meteorológovia aktuálne predpovedajú, môže spôsobiť škody a ohroziť bezpečnosť. Ľudí vyzývajú, aby boli opatrní a dodržiavali základné bezpečnostné opatrenia, ako napríklad nevychádzali z domu, nechodili do lesa, hôr či parkov a zdržiavali sa v uzatvorených priestoroch. Hasičský a záchranný zbor o tom informuje na sociálnej sieti.
Ľuďom ďalej radí, aby zabezpečili svoj domov, teda zatvorili okná a dvere a upratali z dvorov všetky voľné predmety (metly, vedrá, záhradný nábytok a podobne).
„Chráňte majetok - autá neparkujte pod stromami ani v blízkosti budov, z ktorých by mohli odlietavať predmety. Vodiči by sa mali vyhýbať jazde s ľahko naloženými vozidlami po otvorených, veterných plochách,“ apelujú hasiči. Rovnako pripomínajú, že myslieť treba aj na domáce zvieratá, ktoré je potrebné zabezpečiť tak, aby nehrozilo ich zranenie či útek.