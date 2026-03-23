Obľúbený obchod sťahuje NEBEZPEČNÉ oblečenie: Vážne ohrozenie zdravia! Predávalo sa vyše roka a pol

BRATISLAVA - Nebezpečný spací vak pre dojčatá z reťazca KiK ohrozuje zdravie detí. Výrobok značky Ergee, ktorý obchod predával viac ako rok a pol, môže spôsobiť poruchu krvného obehu v prstoch rúk a nôh. Spoločnosť preto vyzýva, aby zákazníci problémový výrobok okamžite vrátili do predajne, vrátia im peniaze.
Spoločnosť KiK Textilien a Non-Food GmbH sťahuje z trhu nebezpečný odev pre dieťa. Ide o "Dojčenský vak na spanie, WGR 884," ktorý sa predával v zlacnenej cene 6,99 eura. Artiklové číslo, resp. číslo šarže nevyhovujúceho výrobku je 1176636/P225034. V predajniach reťazca KiK sa predával od 19. júla 2024.
"Spoločnosť KiK Textil sp. z o.o so sídlom vo Vroclave oznamuje, že detský spací vak Ergee®, kód 11766368841004000999, nespĺňa požiadavky na všeobecnú bezpečnosť výrobkov, keďže laboratórnymi testami bolo zistené, že končatiny dieťaťa sa môžu v spacom vaku zaseknúť, čo môže viesť k poruche krvného obehu v prstoch na rukách a nohách dieťaťa. Toto oznámenie sa zverejňuje v súvisloti s konaním pred predsedom Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa," upozorňuje spoločnosť.
Zákazníkov vyzýva, aby už zakúpený tovar vrátili späť do predajne. Deklaruje, že cena produktu im bude vrátená. Zároveň na nich apeluje, aby šírili informácie o tomto spätnom prevzatí výrobku od používateľa, najmä ak vedia, že tento výrobok bol požičaný, darovaný alebo predaný niekomu inému.