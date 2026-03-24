Stretnutie odborníkov: Šaško a Viskupič apelujú na prevenciu rakoviny spôsobenej vírusom HPV

Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TRNAVA - Rakoviny, ktoré spôsobuje vírus HPV, sa týkajú nielen žien, ale aj mužov a ich počet narastá aj medzi mladými ľuďmi. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) a predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič preto upriamili na utorkovej tlačovej konferencii pozornosť na možnosť očkovania, vďaka ktorému sa dá do veľkej miery predísť tomuto typu rakoviny.

V utorok sa v Trnave za okrúhlym stolom HPV koalície stretávajú zástupcovia samosprávy, ministerstva zdravotníctva, medicínskych odborníkov, zdravotných poisťovní či škôl. Rovnako aj pacientske organizácie, aby spoločne zhodnotili doterajšie aktivity a naplánovali ďalšie kroky prevencie pred onkologickými ochoreniami.

„S vírusom HPV sa počas života stretne osem z desiatich ľudí. A hoci sa dá proti nákaze, ktorá spôsobuje absolútnu väčšinu rakovín krčka maternice, chrániť očkovaním, na Slovensku každoročne ochorenie postihne okolo 600 žien a približne 200 z nich mu podľahne,“ uviedol minister. Dôraz kládol aj na preventívne prehliadky a pravidelné samovyšetrenia. Podľa jeho slov by téme prevencie mali venovať médiá viac pozornosti.

TTSK sa dlhodobo venuje prevencii

Viskupič ozrejmil, že TTSK sa dlhodobo venuje prevencii a ochrane zdravia obyvateľov kraja. Poukázal na to, že verejnosť sa bude môcť zaočkovať proti HPV v sobotu 11. apríla v priestoroch polikliniky na Starohájskej ulici v Trnave. „Onkologické ochorenia nie sú len medicínska téma - je to téma pre celú spoločnosť zo zásadným vplyvom na verejné zdroje,“ doplnil.

Očkovanie proti HPV je zamerané najmä na mladých ľudí, ktorí sa ešte s najväčšou pravdepodobnosťou nemali možnosť stretnúť s týmto vírusom. „Rakovina, ktorú HPV spôsobuje, postihuje najmä mladých medzi 30. a 50. rokom života,“ povedala hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová. Slovensko sa podľa jej slov zaviazalo ako členská krajina EÚ do roku 2030 dosiahnuť 90-percentnú zaočkovanosť detí proti HPV. Očkovanie je možné absolvovať u pediatrov, gynekológov či urológov. Pre mladých do 15 rokov je hradené zo zdravotného poistenia.

Riaditeľka odboru zdravotníctva TTSK Lucia Šmidovičová poukázala na to, že krajská samospráva organizuje trikrát do roka očkovací deň. Hovorila aj o vypracovaní edukačného materiálu, ktorý kraj posiela študentom a rodičom cez edupage. Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Trnave Katarína Hrašnová doplnila, že materiál bol prezentovaný na stredných školách a preškolením prešlo 23 školských zariadení.

HPV je vírus, ktorý môže spôsobovať viaceré onkologické ochorenia

HPV je vírus, ktorý môže spôsobovať viaceré onkologické ochorenia vrátane rakoviny krčka maternice, ale aj ďalších typov rakoviny u žien aj mužov. Očkovanie je podľa odborníkov účinným a bezpečným spôsobom, ako týmto ochoreniam predchádzať. Určené je najmä pre dievčatá aj chlapcov a prispieva k ochrane celej populácie.

