AKTUÁLNE Premávku na D1 v Bratislave obmedzuje nehoda, počkáte si

BRATISLAVA - Na diaľnici D1 v bratislavskom Prievoze smerom na Prístavný most došlo pred výjazdom Bajkalská k nehode, premávka je obmedzená. Informuje o tom Stellacentrum.
Vodiči sa zdržia aj na diaľnici D2 v smere z Bratislavy na Malacky, a to približne 30 minút. Kolóna sa tvorí za tunelom Sitina, pričom spomalenie sa začína už od Petržalky. Na obchádzke cez Mlynskú dolinu a Lamač si vodiči počkajú približne desať minút.
Zdržanie evidujú aj na diaľnici D2 v úseku Lamač smerom do Stupavy, kde sa kolóna tvorí za čerpacou stanicou a siaha až pred zjazd Lamač. Zelená vlna STVR upozorňuje tiež na kolónu na diaľnici D1 na Prístavnom moste smerom do Petržalky, kde sa vodiči zdržia približne desať minút. Spomalenie hlásia i z Rovinky na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, kde vodiči musia rátať približne s desaťminútovým zdržaním.