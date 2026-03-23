Polícia sa tento týždeň zapája do akcie Týždeň prevencie na železnici

BRATISLAVA - Policajný zbor sa od pondelka do 30. marca zapája do celoeurópskej preventívno-bezpečnostnej akcie Týždeň prevencie na železnici, ktorú organizuje Európska asociácia železničných polícií RAILPOL. Ide o koordinovanú aktivitu zameranú na zvýšenie bezpečnosti v železničnej doprave, ktorá prebieha na celom území SR. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Cieľom akcie je preventívne pôsobiť v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy, dohliadať na dodržiavanie predpisov, odhaľovať protiprávne konanie vo vlakoch a na staniciach, predchádzať krádežiam a prispievať k odhaľovaniu nelegálnej migrácie a pátraniu po osobách a veciach.
„K mnohým nehodám na železničných priecestiach dochádza najmä v dôsledku porušovania pravidiel cestnej premávky. Ide predovšetkým o vjazd na priecestie v čase, keď ním nie je možné bezpečne prejsť, obchádzanie stojacich vozidiel pred priecestím, nerešpektovanie svetelnej signalizácie, podcenenie situácie na nechránených priecestiach a nerešpektovanie dopravného značenia,“ ozrejmila Vilhanová.