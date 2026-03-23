Nočný požiar v zariadení pre seniorov: Intoxikovali sa štyria ľudia

VARÍN - Hasiči zasahovali počas pondelkovej noci pri požiari v budove Domova sociálnych služieb (DSS) a zariadení pre seniorov v obci Varín (okres Žilina). Ako potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová, pri požiari sa štyria ľudia nadýchali splodín horenia.
Hasičom bol požiar ohlásený polhodinu po polnoci a na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Žiline a Terchovej, príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Varín.
„Po príjazde na miesto požiaru hasiči zistili, že požiar vznikol v izbe na prvom poschodí zariadenia, v ktorom sa nachádzalo 58 obyvateľov a personál. Požiar bol uhasený pred príchodom jednotky zamestnancom zariadenia pomocou práškového hasiaceho prístroja,“ priblížila Pohanková Zahatlanová.
Hasiči v autonómnych dýchacích prístrojoch priestory objektu prehľadali, skontrolovali a pomocou pretlakového ventilátora odvetrali. „Pri požiari sa štyri osoby nadýchali splodín horenia. Hasiči poskytli osobám predlekársku prvú pomoc. Následne bola jedna osoba odvezená na ďalšie ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia, ostatné boli ošetrené na mieste,“ dodala hasičská hovorkyňa. Majiteľovi zariadenia vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 2000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.