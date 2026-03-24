Skupina stojaca za požiarom v Pardubiciach pritvrdila: Zbrojovke hrozí zverejnenie tajných dokumentov

PRAHA - Skupina The Earthquake Faction, ktorá sa prihlásila k minulotýždňovému požiaru haly patriacej českej zbrojovke LPP Holding, sa firme vyhráža, že ak nepreruší vzťahy s izraelskou zbrojovkou Elbit Systems a neodsúdi okupáciu Palestíny, zverejní tajné dokumenty firmy. Píše sa to vo vyhlásení, ktoré v mene skupiny prišlo viacerým médiám a je tiež zverejnené na webe skupiny.
„Vzali sme vaše tajné dokumenty a zvyšok sme spálili do tla. Máte čas do 20. apríla 7.00 h, aby ste verejne prerušili všetky väzby so spoločnosťou Elbit Systems a odsúdili barbarskú okupáciu Palestíny,“ píše sa vo vyhlásení. Ak sa tak nestane, skupina sa vyhráža, že dôverné dokumenty zverejní.
Skupina sa vo vyhlásení vyhráža aj ďalším firmám. „Každá spoločnosť, ktorá spolupracuje s Elbit Systems, je terčom a my sa na vás zameriame,“ odkázala im s tým, že všetky firmy, ktoré s izraelskou Elbit Systems spolupracujú, majú dve možnosti - buď čakať, kým prídu aj k nim, alebo vopred vydať stanovisko, v ktorom dokážu, že väzby prerušili.
Hovorkyňa LPP Holding Martina Tauberová však pre TASR uviedla, že k zamýšľanej spolupráci ich firmy s izraelskou Elbit Systems nakoniec nedošlo. „Skutočne popierame, že by v našom závode boli vyrábané drony izraelskej spoločnosti Elbit Systems. K avizovanej spolupráci nikdy nedošlo. LPP Holding vyrába vlastné bezpilotné prostriedky vybavené pokročilou optickou navigáciou,“ uviedla Tauberová.
Český premiér Andrej Babiš už v piatok vyzval firmy v ČR, ktoré vyrábajú vojenský materiál, aby si najlepšími možnými technológiami zabezpečili svoje areály. Minister priemyslu a obchodu ČR Karel Havlíček túto výzvu v pondelok zopakoval, pričom ale dodal, že vláda v tejto chvíli nemá informácie o ďalšej bezprostrednej hrozbe. Polícia ČR v utorok na sociálnej sieti X uviedla, že v súvislosti s prípadom už boli zdržané tri osoby, pričom jedna z nich na Slovensku. Ide o štátnych príslušníkov ČR a Spojených štátov. Po zvyšných podozrivých naďalej pátra aj v spolupráci so zahraničnými partnermi.
"Ako minister vnútra chcem vyzdvihnúť profesionálnu, rýchlu a plne koordinovanú prácu Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorý od prvého momentu úzko spolupracoval s Políciou Českej republiky pri vyšetrovaní teroristického útoku," uviedol minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
"Do pátrania boli nasadené všetky potrebné sily a špecializované zložky vrátane protiteroristickej centrály. Aj vďaka kvalitnej operatívno-pátracej činnosti a výbornej cezhraničnej spolupráci bola jedna z podozrivých osôb vypátraná a zadržaná na území Slovenskej republiky príslušníkmi Pohotovostného policajného útvaru bratislavskej polície," doplnil.