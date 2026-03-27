Pozor na horách! V Tatrách sa popoludní zvýši lavínové nebezpečenstvo na tretí stupeň

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo Vysokých a v Západných Tatrách sa v piatok popoludní vplyvom nestáleho sneženia počas štvrtka (26. 3.) a piatka zvýši lavínové nebezpečenstvo na tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Nízkych Tatrách a vo Fatrách sa vplyvom intenzívneho sneženia vytvorilo mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Uvoľnenie lavíny je na strmých svahoch možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Možný je aj zosuv menších spontánnych lavín z nového snehu. „Počas štvrtka a piatka by malo celkovo pripadnúť 15 až 30 centimetrov nového snehu, ktorý bude počas dňa pri silnejúcom vetre previevaný na záveterné miesta prevažne južných orientácií. Vetrom previaty sneh tu vytvorí nestabilné snehové dosky, vankúše a preveje,“ podotklo stredisko.
V Nízkych Tatrách a vo Fatrách je ojedinele možný zosuv aj menších spontánnych lavín z nového snehu. Nový sneh bude pri silnejúcom vetre previevaný na záveterné svahy, do žľabov a pod sedlá, prevažne južných, juhovýchodných a juhozápadných orientácií, kde vytvorí nestabilné snehové dosky, vankúše a preveje. „Nový suchý sneh je nedostatočne zviazaný so starou snehovou pokrývkou, a preto je náchylný na zosuv lavíny,“ upozornilo SLP.