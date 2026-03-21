Na východe Vysokých Tatier platí mierne lavínové nebezpečenstvo: Inde len malé

LIPTOVKSÝ HRÁDOK - Vo východnej časti Vysokých Tatier platí v sobotu v nadmorskej výške nad 2000 metrov mierne lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce druhému stupňu päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku.
„Vplyvom sneženia a vetra sa najmä na záveterných svahoch severovýchodnej a severozápadnej orientácie vytvorili snehové dosky a vankúše rôznej hrúbky a tvrdosti, ktoré ležia na vrstve krúpok z posledného slabého sneženia. Spolu budú tvoriť kritickú nebezpečnú vrstvu. Lavínu bude možné uvoľniť pri veľkom dodatočnom zaťažení,“ informuje stredisko.
Vo väčšine horského územia Slovenska platí v sobotu malé lavínové nebezpečenstvo (prvý stupeň). Starý firnový sneh je zrána tvrdý, na južných, slnkom nasvietených orientáciách počas dňa mäkne. V severnom sektore sa prebára do mäkších vrstiev. Za poslednú periódu napadlo do päť centimetrov snehu. Lokálne sa vytvorili snehové dosky a vankúše na tvrdom podklade, ktoré nie sú dostatočne previazané s podkladom. Uvoľnenie malej lavíny hrozí hlavne na strmých svahoch prevažne pri veľkom dodatočnom zaťažení.