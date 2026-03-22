Podvodníci siahli po NOVEJ taktike: Nenaleťte na falošné preplatky zo zdravotnej poisťovne, prídete o všetko!

BRATISLAVA - Prichádza obdobie daňových priznaní, zásielok od sociálnej či zdravotnej poisťovne. Práve toto obdobie sa pokúšajú zneužiť internetoví podvodníci na to, aby vás obrali o všetko z vašej platobnej karty. Majú na to jednoduchý recept, ktorý môže fungovať najmä u neostražitých jedincov.
Polícia o novom pokuse podovndíkov, ktorí sa maskujú za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP) informovala na sociálnej sieti.
Prezradili sa aj tým, že niektorí nie sú ani klientom štátnej poisťovne
Reagovali tak na podnety od občanov. "Desiatky z vás nám posielate screenshoty emailu, ktorý im pristál v emailovej schránke. Podvodníci týmto podvodom pravdepodobne zahltili celé Slovensko, pretože sa nám ozývajú aj ľudia, ktorí nie sú klientmi tejto zdravotnej poisťovne," uviedla polícia.
Podvodníci vytvárajú radostnú emóciu z toho, že vám príde falošný preplatok. Aj to núti človeka kliknúť na veľké a výrazné tlačidlo. "Následne prichádza emócia "časovej tiesne". Podvodníci vás nabádajú, aby ste na vrátenie preplatku rýchlo klikli, pretože "preplatok" je časovo obmedzený," popisuje polícia už známy scenár.
Stačí napísať údaje z karty a máte problém
Ak by ste na odkaz klikli, podvodníci vás presmerujú na napodobeninu webovej stránky poisťovne VšZP a ste v pasci. "Stačí zadať údaje z vašej karty, a majú vaše peniaze," zdvihla varovný prst polícia.
Ak by vám chcela poisťovňa vrátiť preplatok, v žiadnom prípade by po vás nechcela napísať číslo vašej karty s bezpečnostnými údajmi. Pravdepodobne by sa ozvala iným štýlom. Tieto záležitosti je v dnešnej dobe podvodníkov ideálne riešiť priamo osobne na jednej z pobočiek poisťovne. Keďže podvodníci už využívajú na tieto taktiky aj telefonické kontaktovanie, je o to viac bezpečnejšie sa rozprávať osobne zoči-voči s pracovníkom poisťovne.
"Zachovajte pokoj. Ak vám odchádzajú čiastky peňazí z účtu, urýchlene volajte do banky a zablokujte si účet. Následne utekajte na najbližší útvar Policajného zboru," poradila polícia.