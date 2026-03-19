Opozícia tvrdo proti Hlasu: Náhrady rieši podľa nej vláda neskoro

BRATISLAVA - Snaha koaličného Hlasu-SD na poslednú chvíľu riešiť rast paušálnych náhrad členov vlády je len potvrdením chaotického spôsobu fungovania súčasného kabinetu. Ich doterajší postup bol v rozpore s ústavným zákonom o dlhovej brzde a tento problém mali riešiť už dávno. Reagovali tak v Národnej rade (NR) SR predstavitelia viacerých opozičných strán.
SaS navrhovala zmrazenie paušálnych náhrad ešte vlani, pripomenul jej poslanec Karol Galek. „Vtedy nám bolo povedané - nebojte sa, vláda si to sama ošetrí, sami si zmrazia tieto paušálne náhrady. Nič také sa neudialo. Teraz zrazu vidíme, že tie paušálne náhrady im majú stúpnuť, je z toho ´poprask´ vo verejnosti a až teraz sa konečne zobúdzajú a idú robiť nejakú reakciu. Naozaj, toto je hanba a iba potvrdenie toho chaosu, ktorý vytvára táto vláda,“ vyhlásil.
Zvyšovanie má byť v rozpore so zákonom
Rastislav Krátky (KDH) upozornil, že hnutie vidí jasný rozpor zvyšovania paušálnych náhrad s ústavným zákonom. Jednou zo sankcií dlhovej brzdy pri vysokej úrovni verejného dlhu je totiž zmrazenie platov členov vlády. K tomu aj prišlo, zároveň však vláda výrazne zvýšila paušálne náhrady, o ktorých zákon priamo nehovorí. „Vláda sa tomu šikovne vyhla a navýšili si takto členovia vlády platy o tisícky eur. Nech dajú do súladu toto nariadenie vlády s ústavnými požiadavkami,“ zdôraznil. „Ja poviem len, že konečne, že si to zmrazili, lebo rastú životné náklady a členom vlády stúpajú príjmy do peňaženky,“ konštatoval poslanec opozičného PS Ivan Štefunko.
Koaličná strana Hlas-SD navrhne zmrazenie paušálnych náhrad členov vlády. Uznesenie v tomto zmysle sa chystá predložiť na rokovanie vlády, keďže so zvýšením náhrad nesúhlasí. Počas štvrtkovej Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR to avizoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš, ako aj ďalší podpredseda strany a minister školstva Tomáš Drucker. Podpredseda vlády a koaličného Smeru-SD Robert Kaliňák vo svojom vystúpení počas Hodiny otázok označil tvrdenia, že sa tento rok zvyšujú príjmy členov vlády, za klamstvo. Pripomenul, že samotné platy ministrov sú zmrazené. Paušálne náhrady sa síce zvyšujú v dôsledku rastu priemernej mzdy na Slovensku, zároveň však došlo v rámci konsolidácie k výraznému nárastu zdanenia vyšších príjmov, čo sa týka aj ministrov.