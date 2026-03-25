Chaos v energetike? Opozícia kritizuje vládu za chýbajúce plány a neskoré správy o ropovode

BRATISLAVA - Súčasná vláda nemá pripravené žiadne plány a riešenia, ako diverzifikovať dodávky energií na Slovensko a opatrenia, ktoré prijíma v čase ropnej núdze, sú chaotické. Namiesto toho sa len vyhovára na to, čo všetko mali robiť jej predchodcovia. Po stredajšom mimoriadnom rokovaní hospodárskeho výboru Národnej rady (NR) SR to vyhlásili viacerí opoziční predstavitelia.
„Dozvedeli sme sa, že nemajú plány, ako do budúcnosti diverzifikovať, ale stále sa vyviňovali, že čo mohli robiť lepšie a čo mala robiť opozícia, keď vládla. My tvrdíme, že táto vláda chytá vždy psa za chvost a nemá alternatívy vymyslené dopredu,“ zhodnotil poslanec PS Ivan Štefunko.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) na výbore pripomenula, že Európska únia (EÚ) pred niekoľkými rokmi rozdeľovala 20 miliárd eur práve na podporu diverzifikácie dodávok energie. Predchádzajúca vláda však z týchto peňazí dokázala získať iba minimum a teraz opozícia žiada, aby tento problém „hasil“ súčasný kabinet.
Chýbajúce zdroje na infraštruktúru
Poslanec KDH Rastislav Krátky očakával, že súčasná vláda bude mať aj v čase konsolidácie zdroje na rozvíjanie kritickej infraštruktúry štátu. „Ale dozvedeli sme sa, že nemajú vyčlenené ďalšie zdroje a že neplánujú ani vyčleniť, čiže bežíme v starom režime podľa toho, ako to bolo nastavené z minulosti,“ vyhlásil.
Kritizoval rozhodnutie vlády obmedziť jedno tankovanie nafty na maximálne 400 eur, čo podľa neho výrazne komplikuje život autodopravcom. „A potvrdila sa naša obava, že inflácia, čiže zdražovanie tovarov, ktoré prepravujú, sa tlačí pred nami a zasiahne do ceny, akurát to ešte nevidíme,“ avizoval. Karol Galek z opozičnej SaS na výbore podľa vlastných slov zažil dva „šokujúce“ momenty. „Ten prvý bol, že predseda Správy štátnych hmotných rezerv sa prvýkrát o tom, že Rusi zbombardovali ropovod Družba na ukrajinskom území, dozvedel po 18 dňoch, odkedy k tomuto došlo,“ upozornil.
Druhým bola podľa poslanca informácia, že Slovnaft pred rokom a pol zmenil zmluvné podmienky dodávok ropy tak, že sa jej vlastníkom stáva nie na slovensko-ukrajinskej, ale už na bielorusko-ukrajinskej hranici. Prevzal tak na seba zodpovednosť za prepravu ropy cez ukrajinské územie, kde prebieha vojna. Na rokovaní výboru túto zmenu potvrdil aj výkonný riaditeľ Slovnaftu Marek Senkovič. Bola to podľa neho jediná možnosť, aby vôbec pokračovali dodávky ropy z tohto smeru na Slovensko. „No a potom bolo naozaj potvrdené, že aký je obrovský chaos pri prijímaní jednotlivých opatrení, kedy sama pani ministerka nevedela obhájiť rozhodnutie, ktoré prijali, bohužiaľ v nesúlade so zákonom,“ doplnil Galek.