Kaliňák má odstúpiť z funkcie, žiada PS: Ide o incident v dubnickej zbrojovke

BRATISLAVA - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) by mal odstúpiť zo svojej funkcie za nedostatočnú ochranu tzv. zbrojných objektov a areálov. Vyzvalo ho na to opozičné Progresívne Slovensko (PS), ktoré sa odvoláva na informácie o tom, že do štátnej zbrojovky v Dubnici nad Váhom prenikli na niekoľko hodín mladí youtuberi. Šéf parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS) Tomáš Valášek (PS) avizuje k tejto téme mimoriadne zasadnutie výboru.
Informáciu o tom, že sa v dubnickom štátnom podniku pohybovali youtuberi, priniesol denník Pravda. „Ide o firmu ZTS - Špeciál vlastnenú štátom a jej areál. Areál, kde sa primárne vyrábajú kanóny, delá, húfnice, ale začali sa tam vyrábať aj mínomety. Do týchto priestorov vnikli youtuberi, strávili tam niekoľko hodín. Do priestorov, ktoré majú patriť k tým najstráženejším,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii šéf PS Michal Šimečka.
archívne video
Podľa informácií PS nejde o prvý prípad, keď do vojenských objektov prenikli cudzie nepovolané osoby. „Tieto vniknutia sa diali aj v minulosti. Napriek tomu ministerstvo obrany nedokázalo urobiť nápravu a ochrániť naše zbrojné sklady a areály, kde sa vyrábajú a skladujú zbrane,“ skonštatoval Šimečka s tým, že minister obrany má okamžite vyvodiť politickú zodpovednosť a odstúpiť. Denník Pravda vo štvrtok informoval, že natrafil na videá dvojice youtuberov, ktorá sa šesť hodín nerušene pohybovala po areáli zbrojovky a podzemnými chodbami sa mala dostať až k húfniciam.