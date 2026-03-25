Zbrojná spolupráca spečatená: Kaliňák v Portugalsku rokoval o nákupe dronov aj lietadiel KC-390

LISABON - Slovenská republika a Portugalsko v utorok podpísali dohodu o vojensko-technickej spolupráci. Išlo o súčasť návštevy ministra obrany SR Roberta Kaliňáka v Portugalsku, kde sa stretol so svojím rezortnými kolegom Nunom Melom. Kaliňák vyjadril záujem o portugalské drony a lietadlá KC-390. Informuje o tom agentúra Lusa.
Kaliňák sa počas návštevy zaujímal najmä o spoluprácu pri výrobe dronov. V rámci pracovnej cesty navštívil popredných portugalských výrobcov bezpilotnej techniky - firmy Beyond Vision a Tekever. „Portugalsko vyvinulo túto technológiu ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine. Máme o tento druh spolupráce veľký záujem,“ uviedol. Zavítal aj do spoločnosti OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, ktorá pôsobí v leteckom sektore a zabezpečuje údržbu leteckých motorov pre slovenské ozbrojené sily.
Kaliňák spomenul aj rokovania o nákupe lietadiel KC-390 brazílskej spoločnosti Embraer. Portugalsko má vo svojej letke viacero týchto strojov, ktoré vybavuje vlastnou technológiou s cieľom prispôsobiť ich štandardom NATO a EÚ. Minister obrany SR preto navštívi aj leteckú základňu Beja, na ktorej na tomto lietadle absolvujú výcvik domáci aj zahraniční piloti.
Partneri sa venovali aj vzájomnej spolupráci v mnohonárodnej brigáde NATO, v rámci ktorej je v Lešti nasadených 123 portugalských vojakov. Melo tiež ocenil tradíciu SR vo výrobe munície. Ide podľa neho o odvetvie, v ktorom sa Portugalsko môže od Slovenska inšpirovať. „V EÚ si plne uvedomujeme potrebu posilniť európsky pilier obrany NATO. To sa musí stať v prvom rade v našich krajinách a prostredníctvom dohôd medzi európskymi štátmi, ktoré môžu viesť k väčšiemu a lepšiemu rozvoju obranného priemyslu,“ povedal Melo počas stretnutia.