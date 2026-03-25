Streda25. marec 2026, meniny má Marián, zajtra Emanuel

Zbrojná spolupráca spečatená: Kaliňák v Portugalsku rokoval o nákupe dronov aj lietadiel KC-390

© Zoznam/ © Zoznam/
LISABON - Slovenská republika a Portugalsko v utorok podpísali dohodu o vojensko-technickej spolupráci. Išlo o súčasť návštevy ministra obrany SR Roberta Kaliňáka v Portugalsku, kde sa stretol so svojím rezortnými kolegom Nunom Melom. Kaliňák vyjadril záujem o portugalské drony a lietadlá KC-390. Informuje o tom agentúra Lusa.

Kaliňák sa počas návštevy zaujímal najmä o spoluprácu pri výrobe dronov. V rámci pracovnej cesty navštívil popredných portugalských výrobcov bezpilotnej techniky - firmy Beyond Vision a Tekever. „Portugalsko vyvinulo túto technológiu ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine. Máme o tento druh spolupráce veľký záujem,“ uviedol. Zavítal aj do spoločnosti OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, ktorá pôsobí v leteckom sektore a zabezpečuje údržbu leteckých motorov pre slovenské ozbrojené sily.

Kaliňák spomenul aj rokovania o nákupe lietadiel KC-390 brazílskej spoločnosti Embraer. Portugalsko má vo svojej letke viacero týchto strojov, ktoré vybavuje vlastnou technológiou s cieľom prispôsobiť ich štandardom NATO a EÚ. Minister obrany SR preto navštívi aj leteckú základňu Beja, na ktorej na tomto lietadle absolvujú výcvik domáci aj zahraniční piloti.

Partneri sa venovali aj vzájomnej spolupráci v mnohonárodnej brigáde NATO, v rámci ktorej je v Lešti nasadených 123 portugalských vojakov. Melo tiež ocenil tradíciu SR vo výrobe munície. Ide podľa neho o odvetvie, v ktorom sa Portugalsko môže od Slovenska inšpirovať. „V EÚ si plne uvedomujeme potrebu posilniť európsky pilier obrany NATO. To sa musí stať v prvom rade v našich krajinách a prostredníctvom dohôd medzi európskymi štátmi, ktoré môžu viesť k väčšiemu a lepšiemu rozvoju obranného priemyslu,“ povedal Melo počas stretnutia.

Viac o téme: DohodaPodpisSpoluprácaRobert KaliňákPortugalsko
Nahlásiť chybu

Domáce
undefined
Domáce
Domáce
Domáce

Odporúčame

Zoznam TV

Správy
Správy
Správy

Domáce správy

Domáce
Domáce
Domáce
Bratislava

Zahraničné

Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné

Prominenti

Domáci prominenti
Domáci prominenti
Zahraniční prominenti
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zaujímavosti
Zaujímavosti
dromedar.sk
Zaujímavosti

Dobré správy

hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Domáce
Promo
Zdroj: KolagenDrink
plnielanu.sk

Ekonomika

Šport

Lyžovanie
Lyžovanie
Lyžovanie
La Liga

Auto-moto

Správy
Doprava
Novinky
Doprava

Kariéra a motivácia

Ľudské zdroje
Kariera.sk TS
CV a motivačný list
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Zeleninové šaláty
Výber receptov

Technológie

Samsung
Moderná vojna a konflikty
Správy
Autá

Bývanie

Pre kutilov

Záhrada
Recepty
Okrasná záhrada
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Partnerské vzťahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Domáce
Zahraničné
Donald Trump
Zahraničné
Ján Ferenčák
Domáce
Ďalšie zo Zoznamu