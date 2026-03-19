Srdcervúca TRAGÉDIA! Rodinu čaká posledná rozlúčka s Alžbetkou (†1), ktorá sa utopila v jazierku: EMOTÍVNE odkazy

BANSKÁ ŠTIAVNICA - Tragédia, ktorá otriasla celým Slovenskom. V obci v Banskoštiavnickom okrese sa minulý týždeň utopilo ročné dievčatko po páde do záhradného jazierka na dvore starej mamy. Napriek okamžitej pomoci sa jeho život nepodarilo zachrániť. Rodinu teraz čaká posledná rozlúčka, ktorá bude sprevádzaná obrovskou vlnou súcitu a podpory.
V jednej z obcí v okrese Banská Štiavnica došlo minulý štvrtok (12. 3.) popoludní k tragédii, ktorá zasiahla celú komunitu. Ročná Alžbetka sa utopila v záhradnom jazierku na dvore rodinného domu, kde bola u starej mamy. O udalosti informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Podľa polície sa všetko odohralo veľmi rýchlo. Dievčatko z vody vytiahla jej mama, no napriek okamžitej pomoci sa už život dieťaťa nepodarilo zachrániť. „Privolaným záchranárom sa ho už nepodarilo oživiť. Vzhľadom na mimoriadnu citlivosť prípadu k nemu nebudeme poskytovať podrobnejšie informácie,“ uviedla Žabková. Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie a okolnosti tragédie ďalej vyšetruje.
Rodina sa pripravuje na poslednú rozlúčku
Posledná rozlúčka s malou Alžbetkou sa uskutoční v piatok (20. 3.) popoludní v dome smútku v Banskej Štiavnici. Parte, ktoré zverejnilo pohrebníctvo na sociálnej sieti, vyvolalo silnú vlnu súcitu.„Príliš skoro si rozprestrel krídla, malý anjel,“ stojí na parte, ktoré zasiahlo veľké množstvo ľudí.
Pod príspevkom sa objavili stovky odkazov plných bolesti, vyjadrní úprimnej sústrasti a podpory pre zlomenú rodinu. Ľudia sa v nich zhodujú, že je to najťažší údel pre rodiča. „Prijmite, prosím, našu najhlbšiu sústrasť nad stratou vašej milovanej Alžbetky. Nech vám spomienky na krásne chvíle prinesú silu prežiť tento bolestný čas,“ odkázala Daniela smútiacej rodine.
„Cítim s vami. V nebi je o anjela viac. Posielam vám objatie plné lásky a svetla,“ napísala Katarína. „Navždy ťa budeme ľúbiť, anjelik náš,“ posiela odkaz do neba Bianka. „Ide mi srdce puknúť. Odpočívaj v pokoji, anjelik. Nikdy na teba nezabudneme,“ napísala smútiaca Zuzana.