Polícia obvinila primátorku Lučenca! Tá si nie je vedomá pochybenia

LUČENEC - Primátorku Lučenca Alexandru P. obvinila polícia z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Petra Kováčiková. Primátorka reagovala, že si nie je vedomá žiadneho pochybenia a využiť plánuje všetky právne prostriedky. Na prípad upozornila televízia Joj.
„V tomto prípade bolo vznesené obvinenie voči jednej osobe z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa. Podľa televízie Joj má obvinenie lučeneckej primátorky súvisieť s podpisom zmlúv o vývoze odpadu a prenájme priestorov bez súhlasu mestského zastupiteľstva. Podnet v prípade malo podať miestne občianske združenie ešte pred dvoma rokmi, obvinenie bolo vznesené tento rok v polovici februára.
Primátorka v pondelok (16. 3.) na sociálnej sieti uviedla, že si nie je vedomá žiadneho pochybenia a necíti sa byť vinná. „Vo veci som podala sťažnosť a využijem v tejto veci všetky právne prostriedky. V našom štáte stále platí prezumpcia neviny,“ skonštatovala. Podľa primátorky bolo na mestský úrad v uplynulých troch rokoch podaných niekoľko trestných oznámení, ktoré sa týkali vedenia mesta a jeho zamestnancov. „Nedovolím, aby predvolebný boj ochromil prácu samosprávy, alebo zastrašil poctivých zamestnancov mestského úradu,“ poznamenala Alexandra P. s tým, že v nadchádzajúcich voľbách sa bude opätovne uchádzať o funkciu primátorky Lučenca.