Taraba sa chystá ľuďom vŕtať na ich pozemkoch bez toho, aby im to povedal, tvrdí PS

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) sa v súvislosti s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou (PVE) Málinec - Látky chystá ľuďom vŕtať na ich súkromných pozemkoch bez toho, aby im o tom povedal. Tvrdí to podpredsedníčka výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS).
Reagovala, že miestni obyvatelia sa o plánovaných vrtoch dozvedia v odbornom časopise pre vodohospodárov. „Vŕtať sa má začať už budúci týždeň, nemajú tak ani poriadnu šancu vyjadriť nesúhlas,“ zdôraznila. Podľa nej Taraba vrty obhajuje, pretože majú zistiť, či má tento projekt zmysel. „Presne to mal zdokladovať ešte predtým, ako mu vláda schválila na prípravné práce 60 miliónov eur,“ poznamenala.
Doteraz nevidela štúdiu realizovateľnosti ani dôkazy
Stohlovej sa tiež nepáči, že doteraz nevidela štúdiu realizovateľnosti ani dôkazy, že je projekt vo verejnom záujme. Výstavba navyše podľa nej ohrozí strategický zdroj pitnej vody pre ľudí v regióne. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) začiatkom marca uviedol, že v súvislosti s investičným projektom PVE Málinec - Látky pripravuje odborné práce, geologický a technický prieskum územia. „Prieskumné vrty budú robiť výlučne pre potreby projektu PVE. Budú obmedzené na nevyhnutné minimum a technicky zabezpečené tak, aby vylučovali akékoľvek iné využitie,“ potvrdil.
VV pripomína, že ich navrhli tak, aby nepredstavovali riziko pre podzemné vody ani stabilitu územia.
Pre projekt PVE Málinec - Látky rozhodla vláda o udelení štatútu významnej investície. Zaradenie odôvodňovalo MŽP objektívnou a kritickou časovou tiesňou. Taraba v minulosti konštatoval, že plánovaná PVE Málinec je najväčšia ekologická a ekonomická príležitosť pre stredné Slovensko. „Nie ministerstvo životného prostredia, ale Vodohospodárska výstavba má v zmysle získania štatútu významnej investície povinnosť vykonávať ďalšie úkony pre realizáciu prípravných prác a technických vrtov,“ uviedol vo štvrtok rezort životného prostredia.