Taraba sa chystá ľuďom vŕtať na ich pozemkoch bez toho, aby im to povedal, tvrdí PS

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) sa v súvislosti s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou (PVE) Málinec - Látky chystá ľuďom vŕtať na ich súkromných pozemkoch bez toho, aby im o tom povedal. Tvrdí to podpredsedníčka výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS).

Reagovala, že miestni obyvatelia sa o plánovaných vrtoch dozvedia v odbornom časopise pre vodohospodárov. „Vŕtať sa má začať už budúci týždeň, nemajú tak ani poriadnu šancu vyjadriť nesúhlas,“ zdôraznila. Podľa nej Taraba vrty obhajuje, pretože majú zistiť, či má tento projekt zmysel. „Presne to mal zdokladovať ešte predtým, ako mu vláda schválila na prípravné práce 60 miliónov eur,“ poznamenala.

Doteraz nevidela štúdiu realizovateľnosti ani dôkazy

Stohlovej sa tiež nepáči, že doteraz nevidela štúdiu realizovateľnosti ani dôkazy, že je projekt vo verejnom záujme. Výstavba navyše podľa nej ohrozí strategický zdroj pitnej vody pre ľudí v regióne. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) začiatkom marca uviedol, že v súvislosti s investičným projektom PVE Málinec - Látky pripravuje odborné práce, geologický a technický prieskum územia. „Prieskumné vrty budú robiť výlučne pre potreby projektu PVE. Budú obmedzené na nevyhnutné minimum a technicky zabezpečené tak, aby vylučovali akékoľvek iné využitie,“ potvrdil.

VV pripomína, že ich navrhli tak, aby nepredstavovali riziko pre podzemné vody ani stabilitu územia. Pre projekt PVE Málinec - Látky rozhodla vláda o udelení štatútu významnej investície. Zaradenie odôvodňovalo MŽP objektívnou a kritickou časovou tiesňou. Taraba v minulosti konštatoval, že plánovaná PVE Málinec je najväčšia ekologická a ekonomická príležitosť pre stredné Slovensko.

Pre projekt PVE Málinec - Látky rozhodla vláda o udelení štatútu významnej investície

Pre projekt PVE Málinec - Látky rozhodla vláda o udelení štatútu významnej investície. Zaradenie odôvodňovalo MŽP objektívnou a kritickou časovou tiesňou. Taraba v minulosti konštatoval, že plánovaná PVE Málinec je najväčšia ekologická a ekonomická príležitosť pre stredné Slovensko. „Nie ministerstvo životného prostredia, ale Vodohospodárska výstavba má v zmysle získania štatútu významnej investície povinnosť vykonávať ďalšie úkony pre realizáciu prípravných prác a technických vrtov,“ uviedol vo štvrtok rezort životného prostredia.

Súvisiace články

FOTO Taraba so športovými klubmi
Taraba so športovými klubmi ohlásil obnovu viacúčelovej haly na Považí
Domáce
Denisa Saková.
Investori sa pýtajú najmä na dostupnosť elektriny a kapacitu siete, uviedla Saková
Domáce
Taraba reaguje na opozičnú
Taraba reaguje na opozičnú kritiku zonácie: Buď chcú zlikvidovať náš turizmus alebo im ide o nekonečné výnimky
Domáce
PS víta ústupky pri
PS víta ústupky pri zonácii NP: Žiada však Tarabu, aby návrh prepracoval
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom dostane novú podobu
Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom dostane novú podobu
Správy
Pripravovaná premiéra pre tínedžerov v SND Sigma Werther
Pripravovaná premiéra pre tínedžerov v SND Sigma Werther
Správy
Slnko v sieti oslávi jubilejný 15. ročník
Slnko v sieti oslávi jubilejný 15. ročník
Správy

Domáce správy

Taraba sa chystá ľuďom
Taraba sa chystá ľuďom vŕtať na ich pozemkoch bez toho, aby im to povedal, tvrdí PS
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Polícia dostane 73 nových služobných áut: A to vo všetkých krajoch
Domáce
ŠKANDÁL ako hrom: VIDEO
ŠKANDÁL ako hrom: VIDEO Partia youtuberov prenikla do areálu slovenskej zbrojovky! Dostali sa zrejme až k húfniciam
Domáce
Polícia v Malackách zabránila výbuchu bankomatu: Páchatelia ušli, začalo sa trestné stíhanie
Polícia v Malackách zabránila výbuchu bankomatu: Páchatelia ušli, začalo sa trestné stíhanie
Bratislava

Zahraničné

Venezuelský prezident Nicolás Maduro.
Ďalšie žaloby proti venezuelskému lídrovi Madurovi: USA ich už pripravujú
Zahraničné
FOTO Noelia Castillová z Barcelony
ŠOKUJÚCI PRÍBEH Noeliu (†25) brutálne znásilnili, pokus o samovraždu jej nevyšiel...Napokon žiadala eutanáziu!
Zahraničné
Prvá cesta po ôsmich
Prvá cesta po ôsmich rokoch: Delegácia Európskeho parlamentu navštívi Čínu
Zahraničné
Európsky parlament nepodporil výnimku:
Európsky parlament nepodporil výnimku: Týka sa zneužívania detí na internete
Zahraničné

Prominenti

Let's Dance, 2.kolo, Juraj
Glosiková o tréningoch s Mokrým: Chvály do neba, ale... Bez tohto by to nešlo!
Domáci prominenti
Harry Potter
Harry Potter je späť a vojna generácií môže začať: Prvý teaser vyvoláva emócie, hádky aj zimomriavky
Zahraniční prominenti
Talkšou U Adely, Michael
Adela valcuje Česko, toto za celú svoju kariéru neurobila: A môže za to Michael Kocáb!
Domáci prominenti
Sarah Michelle Gellar, Elijah
Dráma na promo akcii k novému filmu: Vypukol požiar... Všetkých museli evakuovať!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dajte si TOTO 30
Dajte si TOTO 30 minút pred pitím! Vedci odhalili extrakt, ktorý zníži vašu opicu o neskutočných 67 percent
Zaujímavosti
Vydala sa za ELEKTRIČKU!
Vydala sa za ELEKTRIČKU! Sandra žije v trojici s partnerom a strojom, JEDNO znamenie v kabíne ROZHODLO
Zaujímavosti
Sedem tipov na predĺžený
Sedem tipov na predĺžený víkend: Do týchto úžasných miest sa lieta z Bratislavy
dromedar.sk
Vyhoďte sušičku a ušetrite
Vyhoďte sušičku a ušetrite desiatky eur! Stačí urobiť TÚTO zmenu pri SUŠENÍ bielizne a uschne bleskovo
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Ekonomika

Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!

Šport

Slováci zabojujú o vysnívaný postup na MS vo futbale: Kde sledovať priamy prenos?
Slováci zabojujú o vysnívaný postup na MS vo futbale: Kde sledovať priamy prenos?
Reprezentácia
HC Košice – HC MONACObet Banská Bystrica: Online prenos z 5. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
HC Košice – HC MONACObet Banská Bystrica: Online prenos z 5. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Tipsport liga
Kapustík má v závere sezóny parádnu formu! Slovenský talent sa zaskvel na mostíku v Planici
Kapustík má v závere sezóny parádnu formu! Slovenský talent sa zaskvel na mostíku v Planici
Ostatné
Vlci Žilina – HK Poprad: Online prenos z 5. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Vlci Žilina – HK Poprad: Online prenos z 5. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Novinky
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Klasické testy
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Správy
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Doprava

Kariéra a motivácia

Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Vzťahy na pracovisku
Nikdy im to nepoviete, ale zmenili vám život: Učiteľka a učiteľ, ktorí stoja za vaším úspechom
Nikdy im to nepoviete, ale zmenili vám život: Učiteľka a učiteľ, ktorí stoja za vaším úspechom
Motivácia a inšpirácia
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Vyhorenie
Na Kariéra EXPO v Nitre merali zručnosti budúcnosti
Na Kariéra EXPO v Nitre merali zručnosti budúcnosti
Ľudské zdroje

Varenie a recepty

Hovoria mu
Hovoria mu "nočný" šalát. Americký vajíčkový hit, ktorý vám zachráni veľkonočné ráno.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Výber receptov
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Rady a tipy

Technológie

WhatsApp konečne rieši tri problémy, ktoré používateľov štvali roky. Jedna z noviniek ti výrazne uľahčí prechod na nový telefón
WhatsApp konečne rieši tri problémy, ktoré používateľov štvali roky. Jedna z noviniek ti výrazne uľahčí prechod na nový telefón
Android
Ruské jadrové ponorky zmizli zo základne. Satelity ukazujú nezvyčajný pohyb na Kamčatke
Ruské jadrové ponorky zmizli zo základne. Satelity ukazujú nezvyčajný pohyb na Kamčatke
Výzbroj a zbrane
Ukrajina práve zostrelila ruský Shahed tak, ako to doteraz nikto neskúsil. Litavr ukázal nový spôsob obrany proti smrtiacim dronom
Ukrajina práve zostrelila ruský Shahed tak, ako to doteraz nikto neskúsil. Litavr ukázal nový spôsob obrany proti smrtiacim dronom
Armádne technológie
Android Auto prestalo riadne fungovať tisícom vodičov. Google už vydáva postupne opravy, ale príčinu stále tají
Android Auto prestalo riadne fungovať tisícom vodičov. Google už vydáva postupne opravy, ale príčinu stále tají
Android

Bývanie

Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie

Pre kutilov

Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Izbové rastliny
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Záhrada
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Recepty
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia sú najväčší egocentrici zverokruhu: Daní ľudia myslia najviac na seba
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia sú najväčší egocentrici zverokruhu: Daní ľudia myslia najviac na seba
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ŠKANDÁL ako hrom: VIDEO
Domáce
ŠKANDÁL ako hrom: VIDEO Partia youtuberov prenikla do areálu slovenskej zbrojovky! Dostali sa zrejme až k húfniciam
Noelia Castillová z Barcelony
Zahraničné
ŠOKUJÚCI PRÍBEH Noeliu (†25) brutálne znásilnili, pokus o samovraždu jej nevyšiel...Napokon žiadala eutanáziu!
Nahnevaný Fico po stretnutí
Domáce
Nahnevaný Fico po stretnutí so zamestnávateľmi: Rokovanie stroskotalo, idú voľby, nič meniť nebudeme, premiér zúri
Ranná DRÁMA na bratislavskej
Domáce
Ranná DRÁMA na bratislavskej hlavnej stanici: Chaos a krik, VIDEO žena porodila priamo pred policajtmi!

Ďalšie zo Zoznamu