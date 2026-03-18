Masové prepúšťanie vo firme pri Topoľčanoch sa nepotvrdilo, uviedol premiér

BRATISLAVA - Informácie lídra opozičného PS Michala Šimečku z mája minulého roka o masovom prepúšťaní v závode na výrobu automobilových dielov pri Topoľčanoch sa nepotvrdili. Firma síce ohlásila hromadné prepúšťanie časti z 2762 pracovníkov, no reálne prepustila iba 40 ľudí a už na jeseň minulého roku firma opätovne žiadala úrad práce v Topoľčanoch o spoluprácu pri nábore nových zamestnancov. V stredu na to na sociálnej sieti upozornili premiér Robert Fico (Smer-SD) a člen jeho poradného zboru Artur Bekmatov.
Podľa Fica, ktorý vo fabrike ZKW Slovakia v Krušovciach odpracoval nočnú zmenu z 30. apríla na 1. mája 2024, ide o dôkaz, že predseda PS klame, škodí a šíri „blbú“ náladu. „Vôbec sa pritom neunúval navštíviť firmu, úrad práce a získať relevantné údaje,“ tvrdil Fico.
Bekmatov dodal, že keby Šimečka chcel, tak by sa určite dozvedel aj to, že preventívne ohlásenie hromadného prepúšťania malo pôvod mimo Slovenska na úrovni koncernu, do ktorého fabrika patrí, a záujmom znižovať počet zamestnancov bol vývoj objednávok v automobilovom priemysle. Fabrika podľa neho k utorku (17. 3.) zamestnávala 2789 ľudí.