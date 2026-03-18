Fico o zrušených sviatkoch: Žiadna chyba, bol to zámer! Premiér vysvetlil, prečo príplatky ľuďom zostali

BRATISLAVA - Ponechanie príplatkov za prácu počas štátnych sviatkov 8. mája a 15. septembra bolo zámerné. Vyplynulo to zo stredajších vyjadrení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti.
„Ja sa výborne zabávam na tom, ako všetci hovoríte, že sme urobili hrubú chybu, keď sme zrušili štátne sviatky a sme nechali ľuďom príspevky. Však samozrejme, veď kto je najviac postihnutý tým, že sme zrušili štátny sviatok? No ľudia, lebo musia ísť do roboty. Prečo by nemali mať zaplatené viacej za takýto zrušený štátny sviatok. Nám išlo predovšetkým o to, aby sa naštartovala ekonomika, aby firmy pracovali. Takže aká chyba?“ priblížil predseda vlády.
„My sme presne vedeli, o čo ide. My sme ľuďom zobrali deň voľna. Fabriky, majitelia sú nadšení, pretože výroba môže pokračovať. Keď sa to nepáči majiteľovi firmy, že musí dať viacej peňazí za tento zrušený štátny sviatok, tak nech v ten deň nerobí. Môže sa rozhodnúť,“ povedal.
Zrušenie dňa pracovného pokoja podľa predsedu vlády najviac postihlo ľudí, ktorí chodia do práce. „Takže by som potom poprosil, keby sme boli k sebe trošku féroví pri interpretácii niektorých rozhodnutí, ktoré sme urobili,“ dodal premiér.