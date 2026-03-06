Francúzska armáda posilňuje prítomnosť: Do Stredozemného mora dorazila loď Tonnerre

PARÍŽ - Do oblasti Stredozemného mora v piatok priplávala francúzska obojživelná vrtuľníková loď Tonnerre, ktorej úlohou je posilniť prítomnosť francúzskych ozbrojených síl v kontexte krízy na Blízkom východe. Informuje správy agentúry AFP a denníka Le Monde.
Do Stredomoria v piatok doplávala aj francúzska lietadlová loď Charles de Gaulle, ktorá bola doteraz nasadená v rámci misie NATO na severe Európy. Paríž ju na Blízky východ vyslal na ochranu svojich občanov a spojencov.
Podobná loď ako Tonnerre bola preventívne vyslaná k pobrežiu Libanonu na prípadnú pomoc s repatriáciami francúzskych občanov aj v roku 2024, počas vojny medzi Izraelom a libanonskou militantnou skupinou Hizballáh. Rovnaká situácia nastala aj tento týždeň, keď po útoku Hizballáhu na Izrael začala izraelská armáda v odvete útočiť na bašty tohto proiránskeho šiitského hnutia na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a na južných predmestiach Bejrútu.
Ozbrojené zrážky medzi Hizballáhom a Izraelom sú súčasťou eskalujúceho regionálneho konfliktu na Blízkom a Strednom východe, ktorý sa začal 28. februára útokom Izraela a Spojených štátov na Irán. Vzhľadom na historické väzby oboch krajín v Libanone žije vyše 20.000 ľudí s dvojakým - libanonským a francúzskym - občianstvom a Francúzov.