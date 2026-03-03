Bratislavu a okolie trápia ranné kolóny: Zelená vlna hlási zdržania na viacerých kľúčových ťahoch

BRATISLAVA - Dopravu v Bratislave a okolí komplikujú v utorok ráno kolóny. Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená vlna STVR.
Zdržanie hlási na diaľnici D2 v Bratislave od Mosta Lanfranconi po Lamač. Vodiči tam stratia polhodinu. V opačnom smere na vjazde do Bratislavy zo Stupavy si počkajú desať minút.
Kolóna je v Bratislave na nábreží pred Mostom SNP smerom z Karlovej Vsi, zdržanie je 15 minút. Taktiež aj v Mlynskej doline smerom na Patrónku. Vodiči si počkajú desať minút. Rovnaké zdržanie je aj na Račianskej ulici v smere do centra. Dvadsaťminútová kolóna je na Gagarinovej ulici smerom do centra hlavného mesta.
Autá stoja v kolóne aj na diaľnici D1 na Prístavnom moste smerom do Petržalky. Zelená vlna hlási desaťminútové zdržanie. Vodiči sa 15 minút zdržia na vjazde do Bratislavy po diaľnici R7.