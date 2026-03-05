Polícia v Prešove obvinila 57-ročného vodiča z jazdy pod vplyvom návykovej látky

PREŠOV - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 57-ročného muža. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„V stredu (4. 3.) podvečer došlo v obci Tulčík k dopravnej nehode. Vodič osobného vozidla nesledoval dostatočne situáciu v cestnej premávke, v dôsledku čoho narazil do 67-ročnej chodkyne. Vodič na mieste nehody nezotrval, policajná hliadka ho v krátkom čase stotožnila a vypátrala. Išlo o 57-ročného muža, ktorého následne podrobila kontrole. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky dosiahol takmer 1,9 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že zrazená žena utrpela viacero vážnych zranení, vyžiadajú si liečenie niekoľko týždňov. Ako doplnila, muža policajti umiestnili do cely policajného zaistenia.