Nedeľa8. marec 2026, meniny má Alan, Alana, zajtra Františka

Nový TREND u mladých: Smartfóny hádžu do zabudnutia, návrat k TLAČIDLOVÝM mobilom a tichá revolúcia!

Mladí čoraz viac siahajú po trende bojkotu smartfónov. Zobraziť galériu (4)
Mladí čoraz viac siahajú po trende bojkotu smartfónov. (Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Ak svoj celý deň zapĺňate len skrolovaním sociálnych sietí a vyhľadávaním informácií, môžete mať síce aktuálny prehľad v dianí vo svete, ale psychické zdravie tým môže významne utrpieť. Digitálny detox je téma, o ktorej sa už diskutuje dlhodobo, hlavne po mainstreamovom nástupe sociálnych sietí, po ktorých siahli aj inštitúcie a politici. Od tej doby sme na sociálne siete a smartfóny akoby trvalo viazaní, čo nie je dobré. Uvedomuje si to aj mladá generácia, ktorá začala nový a netradičný trend. Skončia smartfóny v koši dejín?

To, čo robí mladá generácia už popísal na svojom webe portál CNBC. Odklon od elektronizácie každého úkonu, návrat k analógu, ako ho poznáme z minulosti. To všetko sú činnosti, ktoré teraz začína vykonávať mladá generácia a postupne sa tento trend dostáva aj k nám.

Portál uvádza prípad istého Matta Richards vo veku 23 rokov. Ten si len minulý rok vymazal všetky aplikácie sociálnych sietí z mobilu a sám vraj pocítil kvalitatívne zlepšenie vlastného života. Tak, ako aj ostatní reprezentanti generácie Z (18 až 25 rokov) aj on vyrastal vyše dekádu s "mobilom v ruke". Dôvodom je aj opakovanie obsahu, ktorý sa vo feede zobrazuje a istú nedostatočnosť spôsobuje aj nárast materiálov z dielne umelej inteligencie. Zaostáva aj moment prekvapenia, zábavy či záujmu. Tieto online priestory už skrátka nemajú mladým čo nové ponúknuť a niektorí ich sledujú už len zo zvyku, alebo aby mali prehľad vo svete.

Nový TREND u mladých:
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Getty Images)

Kedysi sme siahali po mobile, aby sme unikli pred reálnym svetom, teraz je to naruby

"Myslím si, že vtedy si ľudia dávali pauzu od reálneho sveta tým, že sa venovali telefónu, ale teraz si ľudia dávajú pauzu od telefónu, aby strávili čas v reálnom svete," vyslovil mladý Richards vetu, po ktorej je skutočne vhodné sa zamyslieť aj nad vlastným využívaním sociálnych sietí.

Richards sa so svojimi zisteniami podelil aj s generačnými súputníkmi a s prekvapením zistil, že dostal veľa kladných odpovedí na otázku, či by sa aj oni chceli "zbaviť internetu". Digitálny detox sa začal ako trend širiť aj na sociálnej sieti TikTok a niektorí si dokonca dali záväzok do roku 2026. Ten predstavuje možnosť, že by si vymazali aplikácie sociálnych sietí.

Tie pritom podľa prieskumu Financial Times dosiahli svoj vrchol v používaní ľuďmi v roku 2022 a odvtedy ich používanie klesá. "Vidíme, že skupina generácie Z (a mileniálov) sa rozhodla úplne opustiť sociálne médiá a pravdepodobne aj väčšia skupina sa rozhodla obmedziť sociálne médiá, pretože znovu získava to, čo sa snaží nájsť: rovnováhu, istotu a bezpečie vo svojom živote," povedal Jason Dorsey, prezident Centra pre generačnú kinetiku. Tento spôsob sa prejavuje aj v tom, že sa niektorí členovia týchto mladých generácií rozhodli vrátiť k niečomu, čo by sme nikdy nepovedali, že bude zažívať akýkoľvek návrat - tlačidlové mobily.

Nový TREND u mladých:
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Gettyimages.com)

Byť offline je nový "cool" faktor, sociálne siete zničili vraj politici

Podľa 23-ročného Richardsa nejde o náhodu a tento krok sa ujal. "Určite vidíme trend, kedy ľudia, ktorí sú offline, nedostupní, majú okolo seba akýsi „cool“ faktor...," myslí si Richards.

31-ročná manažérka sociálnych médií Julianna Salguerová zas povedala, že sociálne médiá prestali byť "cool", keď ich začali používať politici a značky. "Čím viac vidíme značky, vládnych úradníkov a všetkých ostatných, ktorí sú online rovnako ako vy, ako bežný používateľ, tým viac budete chcieť stiahnuť a zmeniť to," povedala Salguerová.

Nový TREND u mladých:
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: gettyimages.com)

Vylúčenie smartfónov zo svojho života môže vysvetľovať aj to, prečo zažívajú "comeback" také veci, akou je napríklad gramofón, platne a magnetofónové pásky. Mladí ľudia sa v skutočnosti čoraz viac obracajú k fyzickým médiám, pretože hľadajú prestávku od digitálneho života. Niektorí si kupujú vinyly a gramofóny, zatiaľ čo iní si zaobstarávajú vyklápacie a tlačidlové telefóny. Ide o akési dedičstvo zo začiatku milénia.

Viac o téme: BojkotSmartfónyDigitálny detoxMileniáliGenerácia ZTlačidlový mobilTichá revolúcia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Najčastejšie zlozvyky pri nabíjaní
Najčastejšie zlozvyky pri nabíjaní mobilov: TOMUTO sa vyhnite oblúkom, inak si zlikvidujete batériu!
Domáce
RECENZIA Táto novinka skryje
RECENZIA Táto novinka skryje iPhone do vrecka: Ako vyzerá smartfón, ktorý si zaslúži tvoju pozornosť?
hashtag.sk
Indický premiér Naréndra Módí
India a Brazília posilnia spoluprácu: Zamerajú sa na vzácne kovy a obchodné vzťahy
Zahraničné
Spájame svet informácií a
Spájame svet informácií a športových emócií: Zoznam.sk je hrdým mediálnym partnerom Slovenského olympijského tímu
Dobre vedieť

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

undefined
Repatriačné lietadlá pre Slovákov: vláda zabezpečila lety z Ománu, Saudskej Arábie aj Emirátov
Domáce
Parlament prijíma zákony v
Parlament prijíma zákony v zrýchlenom režime: od volieb ich v skrátenom konaní schválili už 60
Domáce
Nový TREND u mladých:
Nový TREND u mladých: Smartfóny hádžu do zabudnutia, návrat k TLAČIDLOVÝM mobilom a tichá revolúcia!
Domáce
Žilina plánuje veľkú rekonštrukciu zimného štadióna: Poslanci rozhodnú už čoskoro
Žilina plánuje veľkú rekonštrukciu zimného štadióna: Poslanci rozhodnú už čoskoro
Regióny

Zahraničné

undefined
Repatriačné lietadlá pre Slovákov: vláda zabezpečila lety z Ománu, Saudskej Arábie aj Emirátov
Domáce
ŠOK v Českej televízii:
ŠOK v Českej televízii: Moderátor oznámil koniec v priamom prenose: Sklamanie z vedenia a obavy o verejnoprávnosť
Zahraničné
Podivný papagáj: Kakapo nevie
Podivný papagáj: Kakapo nevie lietať a vonia ako ovocný koktail
dromedar.sk
Miliardy v obrnených autách:
Miliardy v obrnených autách: Na Ukrajinu sa cez Maďarsko v čase vojny vozia peniaze a zlato z Rakúska
Zahraničné

Prominenti

Vzácna diagnóza Moniky Szabó:
Vzácna diagnóza Moniky Szabó: TAKTO ovplyvnia jej zdravotné problémy postavu v Sľube!
Domáci prominenti
Rita Ora
Koncert uprostred revu motorov: Rita Ora otvorila sezónu Formuly 1 s holým zadkom!
Zahraniční prominenti
Súťažiaci reality šou Survivor
KRÁSNA SPRÁVA hviezdy markizáckej šou: ZÁSNUBY v exotike!
Domáci prominenti
Peter Jackson
Úspech slávneho režiséra: Získa ČESTNÉ ocenenie... Považuje to za PRIVILÉGIUM!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Orgány mu zlyhávali a
Orgány mu zlyhávali a moč mal ČIERNY ako uhoľ: Sean sa chcel v hotelovej izbe zabiť, dnes je z neho úplne iný človek!
Zaujímavosti
Sagrada Família po 144
Svet sa konečne dočkal: Sagrada Família po 144 rokoch dosiahla svoj vrchol a stala sa svetovým rekordérom!
Zaujímavosti
V Maďarsku majú unikátne
V Maďarsku majú unikátne cesty: Keď pôjdete správnou rýchlosťou, zahrajú melódiu
dromedar.sk
Kam ujsť, ak vypukne
Kam ujsť, ak vypukne tretia svetová vojna? Vedci vytypovali miesta, ktoré by zostali bezpečným rajom!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce

Ekonomika

Apple šokuje cenou: Nový MacBook je lacnejší ako kedykoľvek predtým. Má to však háčik!
Apple šokuje cenou: Nový MacBook je lacnejší ako kedykoľvek predtým. Má to však háčik!
Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)
Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)
3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!
3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

VIDEO Nečakaný domáci triumf, Shiffrinová ďaleko za elitou: Boj o malý glóbus pokračuje
VIDEO Nečakaný domáci triumf, Shiffrinová ďaleko za elitou: Boj o malý glóbus pokračuje
Lyžovanie
Bátovská Fialková, Kapustová a sestry Remeňové: Slovenky v záverečnej štafete s výborným výsledkom
Bátovská Fialková, Kapustová a sestry Remeňové: Slovenky v záverečnej štafete s výborným výsledkom
Biatlon
Po krutej prehre opäť víťazná radosť: Slovenskí reprezentanti vybojovali ďalší cenný triumf
Po krutej prehre opäť víťazná radosť: Slovenskí reprezentanti vybojovali ďalší cenný triumf
Parašport
V akcii Kuzminovej syn aj talentovaní Kapustíkovci: Slovenské nádeje bojovali na MS
V akcii Kuzminovej syn aj talentovaní Kapustíkovci: Slovenské nádeje bojovali na MS
Zimné športy

Auto-moto

Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Doprava
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky

Kariéra a motivácia

Tieto pracovné ponuky vás môžu vystreliť v kariére: Firmy hľadajú recruiterov, manažérov aj lekárov. Patríte medzi nich?
Tieto pracovné ponuky vás môžu vystreliť v kariére: Firmy hľadajú recruiterov, manažérov aj lekárov. Patríte medzi nich?
Zaujímavé pracovné ponuky
MDŽ odhaľuje tvrdú realitu: Prečo ženy stále zarábajú menej ako muži?
MDŽ odhaľuje tvrdú realitu: Prečo ženy stále zarábajú menej ako muži?
Prostredie práce
Chcete lepší plat alebo novú prácu? Týchto 5 spôsobov, ako zvýšiť kvalifikáciu, môže zmeniť vašu kariéru
Chcete lepší plat alebo novú prácu? Týchto 5 spôsobov, ako zvýšiť kvalifikáciu, môže zmeniť vašu kariéru
Kurzy a štúdium
Veľký pracovný horoskop na marec: Tieto znamenia môžu získať novú prácu, iným hrozí napätie v kancelárii
Veľký pracovný horoskop na marec: Tieto znamenia môžu získať novú prácu, iným hrozí napätie v kancelárii
O práci s humorom

Varenie a recepty

Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Aké mäso na sviečkovú je najlepšie a prečo to nie je pravá sviečkovica
Aké mäso na sviečkovú je najlepšie a prečo to nie je pravá sviečkovica
Rady a tipy
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Rady a tipy

Technológie

Mal by si sa báť kolízie Zeme s asteroidom? Vedci vysvetlili, prečo riziko dopadu najprv rastie a potom spadne na nulu
Mal by si sa báť kolízie Zeme s asteroidom? Vedci vysvetlili, prečo riziko dopadu najprv rastie a potom spadne na nulu
Správy
Humanoidné roboty majú problém, kvôli ktorému často padajú. Vedci ich teraz naučili premýšľať niekoľko krokov dopredu
Humanoidné roboty majú problém, kvôli ktorému často padajú. Vedci ich teraz naučili premýšľať niekoľko krokov dopredu
Veda a výskum
Osteoartróza trápi milióny ľudí a spôsobuje bolesti kĺbov. Najúčinnejšia liečba sa pritom používa prekvapivo zriedka
Osteoartróza trápi milióny ľudí a spôsobuje bolesti kĺbov. Najúčinnejšia liečba sa pritom používa prekvapivo zriedka
Veda a výskum
Česká CSG navrhuje presunúť HIMARS na podvozok Tatra. Do Maďarska vstupuje s dodávkou tisícov nákladných vozidiel
Česká CSG navrhuje presunúť HIMARS na podvozok Tatra. Do Maďarska vstupuje s dodávkou tisícov nákladných vozidiel
Výzbroj a zbrane

Bývanie

Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?

Pre kutilov

Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Záhrada
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Recepty
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Dvor a záhrada
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Randenie s mužom v znamení Rýb: Títo mystickí vodní muži sú romantickí, ale na toto by ste si mali pri nich dávať pozor
Zhoda partnerov
Randenie s mužom v znamení Rýb: Títo mystickí vodní muži sú romantickí, ale na toto by ste si mali pri nich dávať pozor
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ŠOK v Českej televízii:
Zahraničné
ŠOK v Českej televízii: Moderátor oznámil koniec v priamom prenose: Sklamanie z vedenia a obavy o verejnoprávnosť
Nový TREND u mladých:
Domáce
Nový TREND u mladých: Smartfóny hádžu do zabudnutia, návrat k TLAČIDLOVÝM mobilom a tichá revolúcia!
Dramatické varovanie pre premiéra!
Domáce
Dramatické varovanie pre premiéra! Takáč odrádza Fica od cesty do Kyjeva: Hrozí mu atentát!
Miliardy v obrnených autách:
Zahraničné
Miliardy v obrnených autách: Na Ukrajinu sa cez Maďarsko v čase vojny vozia peniaze a zlato z Rakúska

Ďalšie zo Zoznamu