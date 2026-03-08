Nový TREND u mladých: Smartfóny hádžu do zabudnutia, návrat k TLAČIDLOVÝM mobilom a tichá revolúcia!

BRATISLAVA - Ak svoj celý deň zapĺňate len skrolovaním sociálnych sietí a vyhľadávaním informácií, môžete mať síce aktuálny prehľad v dianí vo svete, ale psychické zdravie tým môže významne utrpieť. Digitálny detox je téma, o ktorej sa už diskutuje dlhodobo, hlavne po mainstreamovom nástupe sociálnych sietí, po ktorých siahli aj inštitúcie a politici. Od tej doby sme na sociálne siete a smartfóny akoby trvalo viazaní, čo nie je dobré. Uvedomuje si to aj mladá generácia, ktorá začala nový a netradičný trend. Skončia smartfóny v koši dejín?
To, čo robí mladá generácia už popísal na svojom webe portál CNBC. Odklon od elektronizácie každého úkonu, návrat k analógu, ako ho poznáme z minulosti. To všetko sú činnosti, ktoré teraz začína vykonávať mladá generácia a postupne sa tento trend dostáva aj k nám.
Portál uvádza prípad istého Matta Richards vo veku 23 rokov. Ten si len minulý rok vymazal všetky aplikácie sociálnych sietí z mobilu a sám vraj pocítil kvalitatívne zlepšenie vlastného života. Tak, ako aj ostatní reprezentanti generácie Z (18 až 25 rokov) aj on vyrastal vyše dekádu s "mobilom v ruke". Dôvodom je aj opakovanie obsahu, ktorý sa vo feede zobrazuje a istú nedostatočnosť spôsobuje aj nárast materiálov z dielne umelej inteligencie. Zaostáva aj moment prekvapenia, zábavy či záujmu. Tieto online priestory už skrátka nemajú mladým čo nové ponúknuť a niektorí ich sledujú už len zo zvyku, alebo aby mali prehľad vo svete.
Kedysi sme siahali po mobile, aby sme unikli pred reálnym svetom, teraz je to naruby
"Myslím si, že vtedy si ľudia dávali pauzu od reálneho sveta tým, že sa venovali telefónu, ale teraz si ľudia dávajú pauzu od telefónu, aby strávili čas v reálnom svete," vyslovil mladý Richards vetu, po ktorej je skutočne vhodné sa zamyslieť aj nad vlastným využívaním sociálnych sietí.
Richards sa so svojimi zisteniami podelil aj s generačnými súputníkmi a s prekvapením zistil, že dostal veľa kladných odpovedí na otázku, či by sa aj oni chceli "zbaviť internetu". Digitálny detox sa začal ako trend širiť aj na sociálnej sieti TikTok a niektorí si dokonca dali záväzok do roku 2026. Ten predstavuje možnosť, že by si vymazali aplikácie sociálnych sietí.
Tie pritom podľa prieskumu Financial Times dosiahli svoj vrchol v používaní ľuďmi v roku 2022 a odvtedy ich používanie klesá. "Vidíme, že skupina generácie Z (a mileniálov) sa rozhodla úplne opustiť sociálne médiá a pravdepodobne aj väčšia skupina sa rozhodla obmedziť sociálne médiá, pretože znovu získava to, čo sa snaží nájsť: rovnováhu, istotu a bezpečie vo svojom živote," povedal Jason Dorsey, prezident Centra pre generačnú kinetiku. Tento spôsob sa prejavuje aj v tom, že sa niektorí členovia týchto mladých generácií rozhodli vrátiť k niečomu, čo by sme nikdy nepovedali, že bude zažívať akýkoľvek návrat - tlačidlové mobily.
Byť offline je nový "cool" faktor, sociálne siete zničili vraj politici
Podľa 23-ročného Richardsa nejde o náhodu a tento krok sa ujal. "Určite vidíme trend, kedy ľudia, ktorí sú offline, nedostupní, majú okolo seba akýsi „cool“ faktor...," myslí si Richards.
31-ročná manažérka sociálnych médií Julianna Salguerová zas povedala, že sociálne médiá prestali byť "cool", keď ich začali používať politici a značky. "Čím viac vidíme značky, vládnych úradníkov a všetkých ostatných, ktorí sú online rovnako ako vy, ako bežný používateľ, tým viac budete chcieť stiahnuť a zmeniť to," povedala Salguerová.
Vylúčenie smartfónov zo svojho života môže vysvetľovať aj to, prečo zažívajú "comeback" také veci, akou je napríklad gramofón, platne a magnetofónové pásky. Mladí ľudia sa v skutočnosti čoraz viac obracajú k fyzickým médiám, pretože hľadajú prestávku od digitálneho života. Niektorí si kupujú vinyly a gramofóny, zatiaľ čo iní si zaobstarávajú vyklápacie a tlačidlové telefóny. Ide o akési dedičstvo zo začiatku milénia.