Koalícia cúvla pri spornom zákone: Opozícia hovorí o víťazstve spravodlivosti

BRATISLAVA - Opozičné Hnutie Slovensko víta rozhodnutie koalície zrušiť zákon, ktorý mal transformovať Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Zachovanie pôvodného úradu považuje za výhru spravodlivosti. Myslí si, že k rozhodnutiu zrušiť legislatívu prispel tlak opozície, ale aj kroky Ústavného súdu, ktorý pozastavil účinnosť zákona, či Európskej únie (EÚ), ktorá pre zmeny týkajúce sa ÚOO odložila rokovania o šiestej platbe z plánu obnovy. Vyplýva to z vyjadrenia poslancov Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko - Za ľudí na stredajšej tlačovej konferencii.
„To, že nebude zrušený ÚOO, je výhra pre spravodlivosť, je výhra pre všetkých, ktorí to myslia so Slovenskom dobre, ktorí sú bojovníci proti korupcii, pretože naďalej môže tento úrad chrániť tých, ktorí sa neboja oznamovať protispoločenskú činnosť, najmä korupciu na Slovensku,“ uviedol poslanec Július Jakab (Slovensko - Za ľudí). Poslanci opätovne kritizovali aj zámer koalície zrušiť hlasovanie poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia. Za zmenou legislatívy vidia strach predsedu vlády. Vyjadrili sa tiež k zastaveniu núdzových dodávok elektrickej energie na Ukrajinu zo Slovenska. Myslia si, že vláda si týmto krokom robí akurát tak medzinárodnú hanbu a SR z toho nič nemá. V tejto súvislosti kritizovali zahraničnú politiku kabinetu na štyri svetové strany.
Vyčítali prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, prečo nezachraňuje medzinárodnú reputáciu SR. Na tlačovej konferencii sa dotkli aj reakcií vlády na situáciu na Blízkom východe. Nerozumejú, prečo nebola zvolaná Bezpečnostná rada SR. „Sú tam uviaznuté stovky našich občanov,“ okomentovala predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.
Kritizovala tiež ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) za za zrušenie výzvy „zvyšovanie zručností zamestnancov“. Považuje to za blamáž. „Minister nevie vyhlásiť a doručiť ani jednoduchú výzvu na vzdelávanie zamestnancov. Firmy strávili hodiny nad 88 stranami dokumentácie, vypĺňali osem formulárov, platili poradcov a pripravovali konkrétne vzdelávacie plány - a štát im po mesiacoch oznámi, že sa to celé ruší,“ dodala. Je podľa nej neprijateľné, aby štát pochybil pri nastavení pravidiel a následne prenášal dôsledky na podnikateľov. Myslí si, že takýmto spôsobom sa podkopáva dôvera a urýchľuje odchod firiem zo Slovenska.
PS pripomína, že upozorňovalo na negatívne dosahy zákona o transformácii ÚOO
Opozičné hnutie PS pripomína, že upozorňovalo na negatívne dosahy zákona, ktorý mal transformovať Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Vyplýva to z vyjadrenia poslankyne Národnej rady (NR) SR Zuzany Števulovej (PS) v reakcii na zámer koalície zrušiť danú legislatívu.
„Od začiatku sme v PS upozorňovali, že rušenie ÚOO je protiústavné a ohrozí peniaze z plánu obnovy. Aj tak ním koalícia premárnila celú decembrovú schôdzu parlamentu. Naše slová sa naplnili do bodky. Najprv Ústavný súd na náš podnet pozastavil účinnosť ich zákona. A teraz Slovensku Európska únia pozastavila 590 miliónov z plánu obnovy. Koalícia musí svoj vlastný zákon zrušiť, 590 miliónov eur je suma, ktorú už ani Robert Fico nechce riskovať iba preto, aby vyhovel jednému neschopnému ministrovi, ktorý si nevie pozerať svoju elektronickú schránku,“ skonštatovala.
Koalícia sa dohodla na zrušení zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad, ktorého účinnosť pozastavil Ústavný súd SR. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). K zrušeniu by podľa neho malo dôjsť na marcovom rokovaní Národnej rady SR. Vláda si podľa premiéra za zákonom stojí, avšak musí rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu SR. Výsledkom súčasného stavu je podľa neho „legislatívna mŕtvola“, ktorá komplikuje situáciu.