Klimatická koalícia vyzvala vládu na plán odchodu od ruského plynu a ropy

BRATISLAVA - Klimatická koalícia vyzvala v pondelok vládu, aby predstavila jasný plán odchodu Slovenska od ruského plynu a ropy. Upozornila na to, že členské štáty Európskej únie (EÚ) mali do 1. marca zaslať Európskej komisii Národný plán diverzifikácie, ktorý má načrtnúť postup ukončenia dodávok plynu a ropy z Ruska.
Chýba plán odchodu od Ruska
Podľa koalície Slovensko zatiaľ nepredstavilo konkrétne kroky, ktoré by viedli k ukončeniu dovozu ruských energií ani k systematickému znižovaniu závislosti od fosílnych palív. Bez jasného plánu podľa nej hrozí krajine prehlbovanie energetickej závislosti a reputačné škody v zahraničí.
archívne video
Nariadenie prijaté Európskym parlamentom a Radou EÚ v januári 2026 stanovuje, že dovoz plynu z Ruska má byť ukončený najneskôr do novembra 2027. Členské štáty mali do začiatku marca predstaviť plán konkrétnych opatrení.
„Ak sa chceme vyhnúť ďalšej hanbe a medzinárodnej izolácii, potrebujeme mať jasný a realizovateľný plán odchodu od ropy aj plynu. Národný plán diverzifikácie musí obsahovať konkrétne opatrenia, termíny aj riešenia možných prekážok,“ uviedla koordinátorka Klimatickej koalície Dana Mareková.
Slovensko dováža veľa ruskej energie
Slovensko patrí podľa koalície medzi najväčších dovozcov fosílnych palív z Ruska v rámci EÚ. V roku 2025 predstavoval podiel ruského plynu na celkovom dovoze približne 33 %, pričom priemer EÚ bol okolo 13 %. Pri rope dosahoval podiel dovozu z Ruska približne 85 %, zatiaľ čo priemer EÚ bol podľa nej okolo troch percent.
EÚ podporuje čistú energiu
O potrebe znižovať závislosť od ruských energií sa v EÚ diskutuje od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Únia prijala plán REPowerEU, ktorý zahŕňa podporu energetických úspor, diverzifikáciu dodávok a rozvoj čistej energie. Slovensko má v rámci REPowerEU k dispozícii 403 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti.
Klimatická koalícia skritizovala vládu, že verejne komunikuje snahu o oddialenie zákazu dovozu ruského plynu a neprezentuje viditeľné kroky smerujúce k naplneniu európskych záväzkov. „Ak vláda tvrdí, že jej záleží na cenách pre priemysel a domácnosti, mala by už dávno pracovať na systematickom znižovaní závislosti od Ruska a na budovaní domácich, udržateľných zdrojov energie. Energetická efektívnosť a decentralizované zdroje sú otázkou bezpečnosti aj ekonomiky,“ zdôraznila Mareková.