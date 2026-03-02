Svetové mená, autorské projekty a slovenské premiéry: Symfónia umenia 2026 už v predaji. Prinesie do Bratislavy aj prvé vystúpenie svetovej opernej hviezdy Diana Damrau

Šiesty ročník festivalu Symfónia umenia vám prináša týždňový koncertný program v Bratislave v termíne od 31. augusta do 6. septembra 2026. Koncerty sa uskutočnia vo viacerých lokalitách – v Csákyho kaštieli v Prievoze, v Átriu OC Nivy, na Štrkoveckom jazere a v Pradiarni 1900. Hlavné koncertné tituly sú sústredené v Pradiarni 1900 v dňoch 3. – 6. septembra.
Najvýraznejším bodom programu bude záverečné opera gala 6. septembra, na ktorom v Bratislave po prvýkrát vystúpi svetová sopranistka Diana Damrau spolu so Slovenskou filharmóniou. Koncert povedie dirigent bulharského pôvodu Pavel Baleff.
Diana Damrau patrí viac než 25 rokov medzi najvýraznejšie operné sólistky. Pravidelne hosťuje na popredných svetových scénach vrátane Metropolitan Opera, Teatro alla Scala, Royal Opera House, Wiener Staatsoper a Bayerische Staatsoper. Jej repertoár zahŕňa belcanto, Mozarta aj Straussa.
Vstupenky a festivalová zľava
Festival ponúka 20 % festivalovú zľavu na všetky vstupenky s platnosťou do 30. 6. 2026.
Viac informácií o programe a vstupenkách:
Vstupenky na Predpredaj.sk.
Viac info:
www.symfoniaumenia.sk
PROGRAM
Pradiareň 1900: tri večerné premiérové tituly + opera gala
3. 9. – ROCKQUIEM: slovenská premiéra rockovo-symfonickej adaptácie klasiky
Štvrtkový večer otvorí ROCKQUIEM – rockovo-symfonická adaptácia Requiem od Wolfgang Amadeus Mozarta. Na pódiu sa predstaví Festivalový symfonický orchester a Spevácky zbor Technik STU. Sólové party zaspievajú Alena Grach, Martina Masaryková, Juraj Hollý a Michal Onufer. Slovenskú premiéru diriguje Petra Torkošová.
4. 9. – The Music of Michael Jackson - Hviezda z muzikálu MJ: The Musical z londýnskeho WestEndu prichádza do Bratislavy.
Na piatok je pripravený koncert najväčších hitov Michaela Jacksona v podaní muzikálovej hviezdy - Mitchell Zhangazha - predstaviteľ Michaela Jacksona v muzikáli MJ: The Musical v londýnskom WestEnde. Vystúpi spolu s Rozhlasovým Big Band Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviča. Program doplní sláčiková sekcia a vokálna skupina. Na bratislavskom koncerte zažijú návštevníci najväčšie hity muzikálu po prvý krát v koncertnej verzii.
5. 9. – Freddie Mercury 80: symfonický koncert „Freddie v opere!“
Sobota 5. septembra prinesie symfonicko-vokálny koncert k 80. nedožitým narodeninám Freddieho Mercuryho. Práve na deň presne, oslávime Freddieho narodeniny netradičným koncertom. Inšpiráciou bol práve jeho vzťah k opere a klasickej hudbe. Vidíme a počujeme to aj na ikonickom albume Barcelona, ktorý nahral s Montserrat Caballé. Nebude to typický koncert kapely Queen ale odhalíme vysoko umeleckú stránku jeho profesionálnej kariéry. Zároveň však zaznejú aj ikonické skladby Queen v symfonicko-vokálnom spracovaní.
Účinkujú: Martin Gyimesi, Tatiana Hajzušová a Gabriela Hrženjak, festivalový symfonický orchester a 40-členný spevácky zbor. Diriguje Adrián Kokoš.
Rodinný program, opera finále a koncerty v ďalších lokalitách
5. 9. – Najkrajšie slovenské ľudové rozprávky: autorský rodinný formát
V sobotu dopoludnia je v programe interaktívny koncert pre deti od 4 rokov. Projekt prepája rozprávkové motívy (napr. Budkáčik a Dubkáčik, Dvanásť mesiačikov, Janko Hraško) so známymi ľudovými piesňami. Účinkuje živá folklórna kapela, detskí speváci a profesionálni herci.
6. 9. – Opera gala: Diana Damrau, Pavol Bršlík a Slovenská filharmónia
Záverečný koncert bude patriť opernej dive Diane Damrau a Slovenskej filharmónii.
Hviezdna Diana Damrau vystúpi spolu so Slovenskou filharmóniou po prvýkrát na Slovensku na Festivale Symfónia umenia. Diana Damrau patrí už viac než 25 rokov k najvýraznejším operným sólistkám sveta. Pravidelne hosťuje v prestížnych operných domoch, ako sú Metropolitan Opera (New York), La Scala (Miláno), Royal Opera House (Londýn), Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper (Mníchov) či Oper Zürich. Stala sa prvou speváčkou v histórii Met, ktorá v rámci jednej série Čarovnej flauty spievala Paminu aj Kráľovnú noci v rôznych predstaveniach.
Koncerty aj mimo Pradiarne 1900
Festivalový program prebieha od 31. augusta aj mimo Pradiarne 1900 – koncerty sa uskutočnia v Csákyho kaštieli, v Átriu OC Nivy a na Štrkoveckom jazere. Tieto podujatia dopĺňajú hlavný večerný blok v Pradiarni 1900.
- reklamná správa -