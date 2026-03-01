V stredu sa začína súd s prokurátorom, ktorý mal šoférovať pod vplyvom alkoholu

GALANTA - Na Okresnom súde Galanta by sa malo v stredu (4. 3.) začať hlavné pojednávanie s prokurátorom Generálnej prokuratúry SR Alexandrom B., ktorý čelí obžalobe za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Potvrdila to hovorkyňa súdu Jana Kondákorová.
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka už skôr rozhodol dočasne pozastaviť Alexandrovi B. výkon funkcie prokurátora. Generálny prokurátor to zdôvodnil trestným stíhaním pre úmyselný trestný čin spočívajúci vo vedení osobného motorového vozidla pod vplyvom alkoholu v stave vylučujúcom spôsobilosť.
Poukázal však na to, že takéto rozhodnutie je výlučne rozhodnutím vo veci služobného pomeru prokurátora a žiadnym spôsobom neprejudikuje výsledok trestného konania vedeného proti prokurátorovi. Prokurátor, ktorému bol dočasne pozastavený výkon funkcie, nemá počas tohto pozastavenia práva a povinnosti prokurátora a nesmie vykonávať funkciu prokurátora.