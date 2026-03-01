Macinka otvorene: Buď sa režim v Iráne do 48 hodín rozpadne, alebo gardy nastolia diktatúru

PRAHA - Buď sa iránsky režim do 48 hodín rozpadne, alebo vedenie preberú tamojšie revolučné gardy a začne vojenská diktatúra. Existujú tri scenáre vývoja v oblasti. Bunky, ktoré môže mať Irán v západných krajinách, sa môžu prebúdzať. ČR okamžite posilnila stráženie určitých miest. V relácii Otázky Václava Moravca to dnes povedal minister zahraničia Petr Macinka (Motoristi). Podľa opozičného europoslanca Alexandra Vondru (ODS) nie je budúcnosť Iránu otázka najbližších 48 hodín a ľudia majú šancu na zmenu režimu.
"V priebehu 48 hodín sa buď ten režim (iránsky) rozpadne, alebo ho preberú revolučné gardy. V ten moment by bola nastolená niečo ako vojenská diktatúra so všetkými neblahými dôsledkami," uviedol Macinka. Podľa neho existujú tri hlavné scenáre vývoja. Prvá je optimistická, kedy intenzívna fáza bude krátka a odvetné útoky budú miernejšie. Obe strany by tak ukázali, že nemajú záujem na vojne, uviedol minister. Podľa druhého scenára USA zosilnia svoje zapojenie. Podľa tretej verzie by Irán rozpútal v oblasti plnohodnotnú vojnu, útočil na americké základne v regióne, aktivoval Hamas, Hizballáh a jemenské Húsíe, opísal Macinka.
Mala by nastať voľba nového vodcu
Izrael a Spojené štáty začali v sobotu ráno operáciu proti Iránu. Americký prezident Donald Trump vysvetľoval vojenskú operáciu ako snahu zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň. Ten v odvete ostreľoval Izrael a niekoľko arabských krajín, v niektorých z nich sú americké základne. Pohrozil tiež ďalšími silnými odvetnými údermi. Trump ho pred tým varoval. Podľa neho by USA udreli silou, ktorú Irán ešte nezažil. Iránske štátne médiá potvrdili zabitie najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, napísala agentúra Reuters.
Podľa Macinku by mala podľa iránskej ústavy nastať voľba nového vodcu. Nedá sa však čakať, že by sa teraz voliči zišli. Vondra pripomenul, že iránsky režim je teokratický. Opozičný europoslanec sa nedomnieva, že by sa o budúcnosti krajiny rozhodlo v najbližších 48 hodinách. Podľa neho USA a Izrael budú cieliť na revolučné gardy, aby ich oslabili. Vondra tak vidí značnú šancu na zmenu režimu. Podľa neho je k nej teraz jedinečná príležitosť, pretože ajatolláh je mŕtvy. Vo veľkých mestách je za zmenu podhubie, len musia ľudia prekonať strach, myslí si Vondra. Podľa Macinku sa môžu teraz prebúdzať bunky, ktoré má Irán v západných krajinách. Minister povedal, že ČR okamžite po začiatku americko-izraelských úderov posilnila ostrahu určitých miest. Spomenul napríklad americké či židovské objekty v Česku. Situácii sa intenzívne venujú tajné služby, uviedol Macinka.