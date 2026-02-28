V dianí na Blízkom východe má prsty aj Veľká Británia: Premiér potvrdil nasadenie lietadiel a Irán varoval!

LONDÝN - Britské lietadlá sa na Blízkom východe zapojili do ochrany nášho ľudu, záujmov a spojencov, povedal dnes britský premiér Keir Starmer. V televíznom prejave dodal, že by sa Irán mal zdržať ďalších úderov a zastaviť násilie a útlak svojho ľudu. Starmer zdôraznil, aké je dôležité zabrániť ďalšej eskalácii a vrátiť sa k diplomatickému procesu, napísala agentúra Reuters.
Spojené štáty dnes ráno spoločne s Izraelom začali rozsiahle údery na ciele v Iráne. Prezident USA Donald Trump akciu zdôvodnil snahou zabrániť Iránu získať jadrové zbrane. Irán reagoval raketovými útokmi na Izrael a americké základne v blízkovýchodnom regióne. Medzitým sa v centre Londýna v skorých popoludňajších hodinách zhromaždili davy ľudí, ktorí sa v reakcii na americké a izraelské údery na Irán vydali oslavovať pred iránske veľvyslanectvo, napísal spravodajský server BBC News.
Rozjarení Iránci prišli s fotografiami syna posledného iránskeho šáha, ktorý bol zvrhnutý v roku 1979; Rezá Pahlaví žije v exile v USA a je odporcom súčasného iránskeho režimu. Ľudia prevolávali slávu Iránu a Izraelu a niektorí pili tradičnú domácu pálenku Arak Saggi. Iní vyjadrovali obavy o svojich blízkych, s ktorými sa od včerajšieho večera nemohli spojiť.