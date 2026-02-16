Pondelok16. február 2026, meniny má Ida, Liana, zajtra Miloslava

O funkciu člena Súdnej rady SR sa uchádzajú dvaja kandidáti

BRATISLAVA - O funkciu člena Súdnej rady SR sa uchádzajú dvaja kandidáti. Sú nimi Zuzana Kučerová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, a Martin Žovinec, sudca Krajského súdu v Trnave. Kučerovú navrhlo Združenie sudcov Slovenska a sudcovské rady Mestského súdu Bratislava I a Okresného súdu Pezinok. Žovinca navrhla sudcovská rada Krajského súdu v Trnave. Kancelária Súdnej rady SR o tom informovala na svojom webe.

Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila v januári voľbu na jedného člena súdnej rady, voleného sudcami v západoslovenskom volebnom obvode, na 25. marca. Urobila tak z dôvodu zániku funkcie Dany Jelinkovej Dudzíkovej. Voľba sa uskutoční na zhromaždeniach sudcov v západoslovenskom volebnom obvode, ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trenčíne, ako aj Špecializovaný trestný súd a Správny súd v Bratislave.

V sídle Súdnej rady SR sa v pondelok konalo ustanovujúce zasadnutie hlavnej volebnej komisie, ktoré 6. februára zvolala Kosová. V rámci zasadnutia si hlavná volebná komisia zvolila svojho predsedu Pavla Tomáša, ktorý následne predsedal zasadnutiu komisie. „Voľba člena súdnej rady sa neuskutočňuje prvýkrát; hlavná volebná komisia má preto svoje jasne dané kompetencie a skúsenosti, ako si vykladať zákon. Všetko je na voľbu pripravené,“ uviedol Tomáš.

