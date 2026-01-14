Streda14. január 2026, meniny má Radovan, Radovana, zajtra Dobroslav, Dobroslava

Premiér o moci a zmenách: Podpora Žilinku aj sľub totálnej obnovy hlavnej stanice v Bratislave

Robert Fico a Jozef Ráž mladší Zobraziť galériu (2)
Robert Fico a Jozef Ráž mladší (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) nespochybňuje ústavné právomoci generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Uviedol to v reakcii na Žilinkove rozhodnutie obrátiť sa na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s novelou Trestného zákona.

Fico o právomociach ÚS

„Ak má niekto možnosť podať návrh na ÚS, no tak podá. Ak má niekto možnosť vyzbierať 350.000 podpisov a vyvolať referendum o niečom, tak ho vyvolá. Ja predsa nemôžem spochybňovať ústavné právomoci generálneho prokurátora,“ povedal Fico. Môže sa podľa neho stať, že súd predbežným opatrením pozastaví účinnosť tohto zákona.

Žilinka sa v stredu obrátil na ústavný súd v súvislosti s novelou Trestného zákona. Navrhuje začatie konania o súlade právnych predpisov s Ústavou SR. Namieta najmä zmenu Trestného poriadku, týkajúcu sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Žiada pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu.

VIDEO

Tlačová konferencia Roberta Fica a Jozefa Ráža ml. po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Novela Trestného zákona opäť zavádza za drobnú krádež pravidlo „trikrát a dosť“. Rozšírila sa takisto skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj v súvislosti s konaním „cudzej moci“ a rovnako sa zaviedla trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Upravil sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Novelu kritizovala aj opozícia, podľa ktorej legislatíva rieši problémy „mafie“ a má zaručiť beztrestnosť ľuďom, ktorí páchajú hrubú trestnú činnosť.

Budovu hlavnej stanice v Bratislave čaká totálna rekonštrukcia

Budova hlavnej železničnej stanice v Bratislave prejde „totálnou“ rekonštrukciou. Po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v bratislavskej Petržalke, ktorá sa venovala potrebám a rozvoju hlavného mesta to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

Podľa jeho slov bola obnova železničnej stanice v diskusii s predstaviteľmi samosprávy témou, ktorej sa výrazne venovali. Oznámil zároveň, že štát sa postará o rekonštrukciu budovy stanice. „Minister dopravy si to zobral ako absolútnu prioritu, budova prejde totálnou rekonštrukciou,“ uviedol premiér.

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) doplnil, že už v tomto roku sa uskutoční rekonštrukcia sociálnych zariadení. „Sme pred podpisom zmluvy, rovnako určite v tomto roku bude zazmluvnená projektová dokumentácia na rekonštrukciu,“ oznámil. Ocenil pritom, že rezortu sa darí na plánované účely nachádzať peniaze z eurofondov.

Jozef Ráž mladši
Zobraziť galériu (2)
Jozef Ráž mladši  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Revitalizáciu širšieho okolia stanice by mal podľa jeho slov mať na starosti Magistrát hlavného mesta SR. „Bola to jediná cesta, strašne dlho trvali tie rozhovory, akým spôsobom to zakomponovať s tým Predstaničným námestím, preto sme sa to rozhodli zobrať do vlastných rúk, s tým, že pán primátor (Matúš Vallo pozn. redakcie) sa postará o tú svoju časť,“ dodal Ráž. Bratislavský primátor po rokovaní potvrdil prísľub, ktorý vyslovili členovia vlády. Dodal, že je dôležité revitalizovať celý komplex, ktorý sa týka hlavnej stanice i jej širšieho zázemia a okolia.

Minister dopravy v rámci prijatých uznesení na stredajšej vláde dostal tiež za úlohu do konca júla sprejazdniť a dať do užívania rozšírený úsek diaľnice D1 Bratislava - Triblavina, rovnako do konca marca zabezpečiť spracovateľa na vypracovanie projektu stavby D2 Križovatka Bratislava - Čunovo. Do júna tohto roka má tiež zabezpečiť zhotoviteľa inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu a monitoringu vôd pre stavbu D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica.

