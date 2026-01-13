Zábava sa zmenila na drámu: VIDEO Pod autom sa prelomil ľad, skončilo na dne jazera! Šokujúce odhalenie polície

VARŠAVA - Video, ktoré vyzeralo ako digitálny podvrh, postavilo záchranné zložky do pohotovosti. Osobné auto sa prepadlo pod ľad a zmizlo pod hladinou. Polícia preveruje, či nebolo ohrozené ľudské zdravie a životné prostredie.
Zábava na ľade, ktorá sa zvrtla
Chceli sa previezť po zamrznutom rybníku a zaznamenať to na video. Namiesto adrenalínu však prišiel zásah polície a vyšetrovanie. Na internete sa objavili zábery, na ktorých osobné auto preráža ľad a potápa sa v nádrži vo Wodzisławe Śląskom. Prípad okamžite vyvolal otázky, či nejde o výtvor umelej inteligencie.
Vyšetrovatelia preto najprv riešili samotnú autenticitu záznamu.
Najhoršie podozrenie sa potvrdilo
Ako sa ukázalo, video je skutočné a vozidlo sa naozaj potopilo. Polícia po analýze záznamu a terénnych indícií lokalizovala miesto incidentu – rybník pri ulici Młodzieżowa vo Wodzisławe Śląskom. Určiť presnú polohu nebolo jednoduché a vyžadovalo detailné porovnanie záberov s okolím.
Následne sa potvrdilo, že automobil leží na dne. Evidenčné čísla priviedli policajtov ku konkrétnym osobám, uviedol denník Fakt.
Kto sedel za volantom
Auto šoféroval 45-ročný muž z okresu Wodzisław, zatiaľ čo samotné natáčanie mal na starosti 29-ročný muž z Rybniku. Obaja už boli vypočutí v pozícii svedkov a podľa polície so spolupracujú. Tvrdia, že vo vozidle nebol nikto ďalší.
Aj napriek tomu chcú zložky túto informáciu overiť. Na utorok je naplánovaný zásah potápačov hasičského zboru, ktorí majú prehľadať dno nádrže. Keď to podmienky dovolia, potopené auto má byť vytiahnuté na hladinu.
Auto kúpili len na túto jazdu
Predbežné zistenia naznačujú, že muži si vozidlo zadovážili výlučne na jazdu po zamrznutej hladine. Podľa nich mali byť podmienky ideálne. Pre prípad núdze nechali otvorené dvere na strane vodiča, no ľad praskol pod pravým predným kolesom.
Vodič sa z auta dostal cez dvere spolujazdca. Na zázname je počuť, ako ho jeho spoločník povzbudzuje výkrikmi typu „len sa neboj“. Polícia označila takéto správanie za mimoriadne nezodpovedné.
Hrozí trest aj ekologický problém
Prípad je stále v počiatočnej fáze vyšetrovania. Policajti posudzujú, či konanie mužov neznamenalo vystavenie bezprostrednému riziku straty života alebo zdravia, porušenie predpisov na ochranu životného prostredia, prípadne iné priestupky.
Výsledky potápačskej akcie a vyzdvihnutie vozidla majú byť kľúčové pre ďalší postup orgánov.