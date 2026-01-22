Polícia zverejnila VIDEO z dramatického zásahu v Banskej Bystrici: Nadrogovaný vodič sa dal na útek!

BANSKÁ BYSTRICA - V Banskej Bystrici sa policajtom podarilo zadržať nebezpečného vodiča, ktorý sa pokúsil ujsť pred hliadkou. Muž bol pod vplyvom drog, nemal vodičský preukaz a mal uložený trojnásobný zákaz šoférovania.
Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky spozorovali v utorok večer vozidlo, ktoré sa na ceste R1 – zjazd na Tajovského pohybovalo zo strany na stranu. Pri pokuse o zastavenie vozidla vodič nerešpektoval pokyn a pokračoval v jazde smerom na námestie Ľ. Štúra, kde dokonca prešiel do protismeru.
Vodič následne vystúpil z auta a dal sa na útek. Policajti ho však po niekoľkých metroch dobehli a zadržali. Nasledovala kontrola, počas ktorej test na drogy dopadol pozitívne. Kontrola odhalila, že 31-ročný muž zo Zvolena nemal vodičský preukaz. Lustráciou bolo zistené, že má uložený trojnásobný zákaz viesť motorové vozidlá, ktorý platí až do roku 2030. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.