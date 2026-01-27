Vodiči, pozor! Polícia varuje pred obmedzením na diaľnici D2 smerom do Česka

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Polícia varuje pred dopravným obmedzením na diaľnici D2 v Bratislave smerom do Českej republiky. Pre nehodu kamiónu, ku ktorej došlo v utorok po 6.30 h na 1,8 kilometri diaľnice, je obmedzený pravý jazdný pruh. Informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Ako uviedol, kamión z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do stredových zvodidiel. „Z dôvodu odstraňovania následkov tejto nehody je aktuálne dopravné obmedzenie v pravom jazdnom pruhu. Vodičov vyzývame, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť,“ dodal.