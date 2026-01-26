Česká vláda stopla všetkých schválených veľvyslancov, podľa hradu to nemá obdobu

PRAHA - Česká vláda zrušila uznesenie o vyslaní veľvyslancov, ktorých na jednotlivé zastupiteľské úrady vo svete vybrala ešte predchádzajúca vláda Petra Fialu a schválil ich prezident. Podľa Pražského hradu ide o mimoriadny krok, ktorý v moderných dejinách Česka nemá obdobu.
Spor s prezidentom
O tomto zámere nového vládneho kabinetu písali české médiá už minulý týždeň ako reakcii na to, že prezident Petr Pavel odmietol vymenovať poslanca strany Motoristi sebe Filipa Turka za ministra životného prostredia. V pondelok to nepriamo potvrdil aj predseda Poslaneckej snemovne. Tomio Okamura povedal, že prezident by mal rešpektovať uznesenie poslaneckej snemovne, v ktorom hlavu štátu poslanci vyzvali, aby dodržiaval ústavu a bez zbytočného odkladu vymenoval členov vlády, ktorých premiér navrhol.
Zrušenie nominácií
Plán zrušiť vyslanie už schválených diplomatov v pondelok po rokovaní vlády oficiálne potvrdil minister zahraničných vecí a tiež predseda Motoristov Petr Macinka. Argumentoval tým, že predchádzajúca vláda v rozpore so zavedenou praxou o nomináciách s vtedajšou opozíciou nerokovala.
„Tento postup bol nielen neštandardný, ale aj trochu arogantný, hlavne však v priamom rozpore so záujmami ČR, lebo na desiatkach miest po svete by teraz mali pôsobiť ľudia vyslaní s iným mandátom, inými prioritami a agendou, než akú má nová vláda. Preto sme dnes zrušili kompletne celé to uznesie a všetci vedúci zastupiteľských úradov a stálych misií budú vybraní znovu, transparentne a hlavne v súlade s prioritami novej vlády,“ povedal Macinka. Týka sa to napríklad veľvyslancov v Lisabone, Paríži, Ženeve, Washingtone a na mnohých ďalších miestach.
Riaditeľ odboru komunikácie Kancelárie prezidenta republiky (KPR) Vít Kolář v reakcii na to povedal, že to v modernej histórii ČR nemá obdobu. „To je dosť mimoriadny krok, ktorý zatiaľ nemá obdobu v novodobých moderných dejinách českého štátu a otázkou je, či je legálne realizovateľný,“ zdôraznil.