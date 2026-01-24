Prvý zákon, ktorý schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku NR SR, uvieol Danko

BRATISLAVA - Vzhľadom na roztržky poslancov v závere decembrovej schôdze parlamentu, ktoré sa takmer skončili fyzickou konfrontáciou, považuje predseda SNS Andrej Danko za nevyhnutné, aby bola prvým schváleným zákonom na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu novela rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR. Danko to povedal v TASR TV.
V opačnom prípade podľa neho hrozí, že časť poslancov svojím správaním úplne znemožní zákonodarnú činnosť parlamentu. „Spoločnými krokmi musíme zastaviť takéto správanie. Igor Matovič ukázal, že je to ako snehová guľa. On sa síce tváril vážne, ale vo vnútri sa smial, na aké dno stiahol SaS a PS,“ vyhlásil Danko. Danko tvrdí, že správanie sa poslancov na decembrovej schôdzi bolo neúnosné. „Zoberte si, že šéfka klubu PS rozdá píšťalky, podľa vzoru novinárov, a pískajú v sále. Pýtal som sa pána Dubéciho, či mu to pripadá normálne,“ povedal.
archívne video
Pripomenul, že keď v roku 2016 presadil prvé sprísnenie rokovacieho poriadku NR SR, časť opozície ho kritizovala a zákon označovala za „náhubkový“ alebo „horalkový“, lebo zakazoval jesť v rokovacej sále parlamentu. „Bolo treba niektorým poslancom vysvetľovať, že nemôžu jesť v sále, to mi pripadalo úplne trápne. A dnes, po desiatich rokoch, sa ukazuje, že už to nestačí,“ povedal. Okrem návrhu novely rokovacieho poriadku je podľa predsedu SNS pripravený aj nadväzujúci etický kódex poslancov NR SR. Z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý pre TASR realizovala v novembri 2025 agentúra AKO, s prijatím etického kódexu, ktorý by určil pravidlá správania sa poslancov v parlamente, úplne alebo skôr súhlasí 90,1 percenta respondentov, úplne alebo skôr nesúhlasí 5,3 percenta.
Podľa Danka bude etický kódex upravovať vzťahy medzi poslancami, stretávanie sa s osobami, ktoré by mohli mať ekonomické záujmy, ale napríklad aj oblečenie poslancov. Danko predpokladá, že koalícia by na nadchádzajúcej schôdzi mala mať schopnosť dosahovať v parlamente väčšinu, aj keď vzťahy v nej považuje za napäté. „Čudujem sa niektorým politológom, ktorí si myslia, že byť v koalícii je selanka,“ poznamenal. Dodal, že všetky tri koaličné strany bojujú o podobných voličov a to popri kolegiálnych vzťahoch generuje aj súperenie.
Predseda SNS podporuje zahraničnú politiku Slovenska
Predseda SNS podporuje zahraničnú politiku Slovenska na všetky štyri svetové strany, ťažisko koaličnej politiky by však podľa neho malo ležať doma, pri riešení aktuálnych problémov. „Nie je to tu taká katastrofa, ako sa tu rozpráva, že všetko je zlé a všetko je na krach. Mnohým spoločnostiam sa tu darí. To, čo potrebujeme dosiahnuť, je vyšší sociálny štandard ľudí. Zdvihnúť čisté mzdy, pomôcť dôchodcom a mladým rodinám,“ povedal s tým, že v priebehu jari chce jeho strana prísť s balíkom sociálnych iniciatív.
Predsedníctvo SNS podľa Danka v stredu (21. 1.) rokovalo o stratégii do tohoročných komunálnych volieb. „Dohodol som sa s krajskými predsedami, že v marci obehám každú krajskú radu, stretnem sa s našimi starostami, vypočujem si postoje,“ poznamenal. Na otázku, či predsedníctvo vylúčilo nejaké strany z uzatvárania komunálnych koalícií, Danko odpovedal, že SNS to nepotrebuje a krajskí predsedovia sami vedia, že s PS, SaS alebo Hnutím Slovensko koalície uzatvárať nemajú. „V minulosti sme podporili nejakých nominantov KDH a na oplátku zase KDH nás,“ pripustil Danko.