Rada STVR schválila návrh rozpočtu: V uznesení aj povinnosti pre Flašíkovú

BRATISLAVA - STVR bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom bežných výdavkov vo výške 189.375.099 eur, kapitálovými výdavkami vo výške 12.889.849 eur, s celkovým prebytkom 200.000 eur a limitom verejných výdavkov vo výške 178.328.714 eur. Rozpočet a jeho parametre schválila na pondelkovom rokovaní Rada STVR.
Súčasťou uznesenia, ktoré prijali členovia rady, sú tiež úlohy pre manažment STVR. Rada v súvislosti s plnením rozpočtu zaviazala generálnu riaditeľku Martinu Flašíkovú a jej tím, „vzhľadom na výsledky personálneho auditu, zaviesť do konca roka 2026 účinný dochádzkový systém, ktorý by sa mal pretaviť do efektívnejšieho využívania mzdových prostriedkov“.
Zintenzívniť sa majú aktivity obchodného oddelenia
Zintenzívniť sa majú aktivity obchodného oddelenia telerozhlasu smerujúce k navyšovaniu príjmov z reklamy. Do konca apríla 2026 má Flašíková predložiť pasportizáciu majetku a služieb STVR a na základe jej záverov predkladať priebežne projekciu príjmov z predaja prebytočného majetku. Povinnosťou Flašíkovej, ku ktorej ju v uznesení zaviazala rada, je tiež zvýšiť efektivitu vnútorných procesov v inštitúcii. Do konca marca má manažment predložiť na rokovanie rady koncepciu rozvoja online vysielania, ktoré bude základom pre prípadné úpravy rozpočtu v oblasti online vysielania.