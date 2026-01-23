Piatok23. január 2026, meniny má Miloš, zajtra Timotej, Timon, Tímea

Slovensko dusí smog: Meteorológovia varujú pred zlou situáciou v mestách! Vzduch znečistil aj saharský prach

(Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pred poľadovicou. Predbežne platia od 15.00 h až do soboty (24. 1.) na väčšine územia Slovenska. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

Poľadovica sa môže vyskytnúť vo všetkých krajoch okrem Prešovského, v Žilinskom kraji sú výstrahy vydané len pre okres Turčianske Teplice. SHMÚ varuje, že jej tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, napríklad dopravu či pohyb osôb. „Výskyt poľadovice je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal.

 (Zdroj: SHMÚ.sk)

Meteorológovia vydali aj informáciu pre zhoršenú smogovú situáciu v okolí Bratislavy a Senca. Na automatických monitorovacích staniciach Bratislava - Trnavské mýto a Rovinka došlo v piatok k prekročeniu informačného prahu pre častice PM10, a to v dôsledku príspevku saharského prachu nad západnou časťou územia. Podmienky na vydanie upozornenia na smogovú situáciu však podľa meteorológov nenastali, keďže v najbližších 24 hodinách sa očakáva zlepšenie rozptylových podmienok.

Naopak, upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 platí naďalej pre lokality Košice, Jelšava, Krompachy, Prešov, Ružomberok, Veľká Ida, Lučenec, Oščadnica, Plášťovce a Čadca. Príčinou smogovej situácie v okrese Čadca je nepriaznivá rozptylová situácia a zvýšené emisie z vykurovania. SHMÚ podotkol, že k najcitlivejším skupinám populácie patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.

