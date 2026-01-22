Smogové varovanie: Slovenskí meteorológovia upozorňujú na zhoršenú kvalitu ovzdušia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na smogovú situáciu pre častice PM10 vo viacerých lokalitách Slovenska. Informuje o tom na svojom webe. Upozornenie sa týka lokalít Košice, okres Košice-okolie, Jelšava, Krompachy, Ružomberok, Veľká Ida, Lučenec a Plášťovce.
(Zdroj: shmu.sk)
Príčinou smogovej situácie v oblasti Košíc je nepriaznivá rozptylová situácia, zvýšené emisie z vykurovania v kombinácii s emisiami z priemyselného zdroja a dopravy. „V prípade zhoršených rozptylových podmienok v priebehu večerných, nočných a skorých ranných hodín môže byť v spomínanej oblasti zhoršená kvalita ovzdušia,“ napísali meteorológovia.