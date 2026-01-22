Nvotová pár dní od operácie: Politike nedá pokoj, už je medzi svojimi! Šéf Demokratov Naď prezradil pikošku

BRATISLAVA – Ani nie dva týždne od operácie je už znova medzi kolegami z politiky. Dorota Nvotová (43) je širokej verejnosti známa najmä ako herečka a speváčka, v roku 2023 však vstúpila do strany Demokrati a momentálne je členkou predsedníctva. Od politiky si napriek vážnej diagnóze pokoj nedáva, okrem toho, že na sociálnycj sieťach zdieľa príspevky týkajúce sa aktuálneho diania aj s komentármi, tak zamierila už aj medzi straníckych kolegov.
„Aha, kto prišiel,“ pochválil sa predseda strany Jaroslav Naď. Pridal aj fotku, na ktorej je spolu s Nvotovou s úsmevom na tvári. Dopĺňajú ich ďalší dvaja kolegovia – Juraj Šeliga a Karel Hirman „Je rovnako hlučná a stále hladná ako vždy bola,“ dodal.
Nvotová informovala o tom, že má rakovinu, začiatkom roka. "Mám rakovinu prsníka, ležím v nemocnici a zajtra ma budú operovať. Idem podstúpiť mastektómiu – odstránenie celej prsnej žľazy,“ uviedla. Našťastie, ochorenie jej zistili v počiatočnom štádiu – DCIS. Iba deň potom ako oznámila svoju diagnózu, podstúpila operáciu. „Som nažive a všetko prebehlo bez komplikácií. Som ubolená a slabá, ale to už k operáciám patrí,“ napísala ešte z nemocničného lôžka.
V ťažkých chvíľach jej posielali svoju podporu aj kolegovia z politiky. "Dorotka, máme ťa radi a nesmierne ti držíme palce! Všetky výzvy si doteraz zvládla a toto nebude výnimka, som o tom presvedčený! Už sa na teba znovu tešíme," uviedol predseda strany Jaroslav Naď. „Dorotka, sme s Tebou, musíš byť silná a ako vždy, aj teraz vyhráš!,“ napísal Michal Kiča. „Dorotka, drž sa,“ odkázal exminister hospodárstva a ďalší Demokrat Karel Hirman. Podporené slová Nvotovej adresoval aj podpredseda strany Juraj Šeliga. „Dorota, ty to zvládneš, sme s tebou!,“ uviedol. Pridávali sa aj ďalší. Ani nie dva týždne po zákroku už bola Nvotová znova medzi nimi.