Hrozivý incident pod Tatrami: Mladík vtrhol do domu a kričal, že všetkých pozabíja!

POPRAD - Polícia obvinila 20-ročného muža z okresu Poprad, ktorý neoprávnene vošiel do rodinného domu a obyvateľom sa vyhrážal zabitím. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v pondelok (19. 1.) popoludní. V dome sa pritom okrem majiteľky nachádzala aj ďalšia žena s dieťaťom.
„Neoprávnene vošiel do rodinného domu. Dvere neboli uzamknuté. Päťdesiatročná majiteľka domu ho upozornila, že tam nemá čo robiť, a aby okamžite odišiel. Pani zavolala na linku 158, no ani tak neodišiel, začal byť agresívny a rozhadzoval veci. Zbadal v kuchyni nôž, vzal ho a kričal, že všetkých pozabíja,“ priblížila hovorkyňa.
Policajná hliadka po príchode na miesto agresívneho mladíka obmedzila na osobnej slobode. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Svite voči nemu vzniesol obvinenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa, spáchaného v súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody.