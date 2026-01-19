Dráma v Senci! V noci horel byt, muselo dôjsť k evakuácii obyvateľov

BRATISLAVA - Polícia vyšetruje nočný požiar bytu na Slávičej ulici v Senci, ku ktorému došlo krátko pred 0.30 h. Podľa doterajších zistení začala v dôsledku neodbornej manipulácie s ohňom horieť jedna z izieb bytu na druhom poschodí bytového domu, čo spôsobilo jeho silné zadymenie. Na mieste bola preto nariadená evakuácia obyvateľov bytového domu. Informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
„V tejto súvislosti došlo k ošetreniu jednej osoby z dôvodu nadýchania sa splodín horenia,“ priblížil Pecek. Dodal, že vyčíslením výšky škody aj okolnosťami, ktoré tejto udalosti predchádzali, sa v súčasnosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci, kde už poverený príslušník začal trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia.