Taraba nadviazal spoluprácu s najsilenejšou ekonomikou Blízkeho východu

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba absolvoval pracovnú návštevu Saudskej Arábie, v rámci ktorej rokoval o lepšej medzinárodnej spolupráci pri zavádzaní čistých technológií aj vodohospodárskych zariadení. Zúčastnil sa globálnej platformy, ktorá spája vlády, priemysel, investorov a expertov v oblasti využívania minerálov a zmysluplnej podpory svetového mineralogického priemyslu. Vicepremiér Taraba rokoval rovnalo s ministrom priemyslu a nerastných zdrojov Bandarom Ibrahimom Alkhorayefom a ministrom hospodárstva a plánovania Faisalom F. Alibrahimom.
Pre vicepremiéra je dôležité nadväzovať medzinárodnú spoluprácu, ktorá vytvára predpoklad pre rozvoj spolupráce obzvlášť v krajinách, ktoré realizujú obrovské investície do sektorov budúcnosti, bez ktorých nie je možná ani transformácia priemyslu.
„Saudskoarabské kráľovstvo je najsilnejšou ekonomikou v regióne Blízkeho východu s obrovským trhom. Slovensko má jedinečnú príležitosť byť na nich prítomné, rovnako je dôležité rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a mať otvorené dvere aj na politickej úrovni. Som presvedčený, že ak si chce Slovensko a jeho priemysel udržať konkurencieschopnosť, dosahovať hospodársky rast a investovať do čistých technológií, potrebuje mať aj nové odbytové trhy. Som preto rád, že slovenskí podnikatelia majú otvorené dvere, čo im umožní v blízkej dobe uzatvárať nové kontrakty, napríklad v oblasti výroby viacúčelových vozidiel, ktoré sa vyrábajú na východnom Slovensku. Z pozície podpredsedu vlády a ministra životného prostredia využijem každú príležitosť podporiť slovenských výrobcov a priemysel postavený na moderných technológiách,“ zdôraznil Taraba.