Výstraha meteorológov: Na severe Slovenska sa môže tvoriť hmla

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - V troch severných okresoch Žilinského kraja sa môže tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Ide o okresy Námestovo, Čadca a Tvrdošín. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
(Zdroj: shmu.sk)
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomínajú meteorológovia. Výstrahy platia predbežne do nedele (18. 1.) do 10.00 h.