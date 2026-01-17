Sobota17. január 2026, meniny má Nataša, zajtra Bohdana

Výstraha meteorológov: Na severe Slovenska sa môže tvoriť hmla

Ilustračné foto
BRATISLAVA - V troch severných okresoch Žilinského kraja sa môže tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Ide o okresy Námestovo, Čadca a Tvrdošín. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

 (Zdroj: shmu.sk)

„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomínajú meteorológovia. Výstrahy platia predbežne do nedele (18. 1.) do 10.00 h.

